Aviso rojo por calor en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz-El Rosario y Lanzarote

Canarias afrontará en los próximos días un episodio de temperaturas extremas que ha llevado a Salud Pública a activar diferentes niveles de aviso por riesgo para la salud en varias zonas del Archipiélago.

El nivel 3, de color rojo, afecta a las zonas MeteoSalud de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife-El Rosario y Lanzarote.

El aviso de nivel 2, naranja, se ha establecido para Fuerteventura, Telde y las zonas este, sur y oeste de Tenerife.

Por su parte, permanecen en nivel 1, amarillo, el norte de Gran Canaria, el este, sur y oeste de Gran Canaria, el norte de Tenerife y el oeste de La Palma.

Recomiendan reprogramar actividades al aire libre

Ante este episodio, Sanidad aconseja reducir la exposición al calor, permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos y valorar la reprogramación de actividades al aire libre que impliquen un esfuerzo físico.

También pide extremar las precauciones en los actos de carácter cultural o religioso y prestar especial atención a la aparición de síntomas relacionados con las altas temperaturas entre los asistentes.

En las zonas que se encuentran en nivel rojo, la recomendación es cancelar o trasladar a otras horas aquellas actividades que expongan a la población al calor durante periodos prolongados, especialmente entre las 11:00 y las 18:00 horas.

La medida afecta, entre otras, a competiciones deportivas, actividades físicas al aire libre y eventos multitudinarios, que deberían desplazarse a las horas más frescas del día.

La calima puede agravar los efectos del calor

Al episodio de altas temperaturas se sumará la entrada de calima en las medianías y en Fuerteventura y Lanzarote.

Aunque no se prevé que alcance una intensidad elevada, Salud Pública advierte de que puede empeorar los síntomas asociados al calor debido a la disminución de la humedad y a la alteración de la percepción de la temperatura.

Los avisos se han establecido a partir de los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología y el Ministerio de Sanidad para los próximos días.