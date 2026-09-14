Canarias supera los 152000 trabajadores extranjeros cotizando a la Seguridad Social

La realidad de las calles coincide con los registros oficiales. Al cierre del mes de agosto, Canarias cuenta con 152.523 trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social.

Detrás de la estadística palpita el dinamismo de un mercado que busca soluciones. Cuando el tejido productivo no encuentra perfiles suficientes, la fuerza laboral exterior asume el relevo para mantener viva la maquinaria.

El motor del emprendimiento

El dato más revelador sobre la integración económica reside en quienes deciden arriesgar su propio capital. En el Archipiélago, 33.824 ciudadanos extranjeros operan como trabajadores autónomos. Lejos de depender de estructuras estatales o redes de asistencia, este amplio colectivo opta por la iniciativa privada. Abren negocios, asumen el riesgo de pérdidas y operan en un entorno normativo que a menudo castiga la creación de riqueza.

Este espíritu emprendedor oxigena el tejido comercial. Demuestra que el libre ejercicio de la actividad económica sigue siendo la vía más eficaz para prosperar. El individuo crea su propio puesto de trabajo, respondiendo a las necesidades de los consumidores locales.

El sostenimiento de los servicios

La inmensa mayoría de los afiliados se integra en el Régimen General, sumando 117.969 cotizantes en Canarias. El grueso se concentra en la contratación común con 111.563 trabajadores. Sectores específicos mantienen una presencia constante, con el sistema agrario y el del hogar registrando 3.181 y 3.225 afiliados respectivamente. El Régimen Especial del Mar aporta otros 730 efectivos al sistema.

La hostelería se erige como el gran receptor de este capital humano. A nivel nacional, uno de cada tres empleados hosteleros procede de otros países. En el contexto canario, donde el sector servicios vertebra la actividad, esta mano de obra resulta imprescindible. Las empresas contratan porque existe una demanda real. Un mecanismo de intercambio voluntario que la planificación burocrática no puede replicar.

La legalidad rezagada

La Administración central subraya el impacto de un proceso de regularización extraordinaria que ha aflorado cerca de 340.000 empleos en todo el país. Este trámite, sin embargo, no crea los puestos de trabajo. Simplemente certifica una realidad preexistente. La iniciativa privada ya había integrado a estos trabajadores por pura necesidad operativa frente a la rigidez institucional.

El mercado siempre camina un paso por delante del boletín oficial. Las empresas canarias y los autónomos no esperan por los decretos para generar valor. La superación de los 152.000 afiliados foráneos confirma que la libertad de contratación sigue siendo el verdadero elemento de cohesión en las Islas.