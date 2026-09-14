Canarias tienta a Japón para redefinir su modelo económico

El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Proexca, ha desplegado una misión institucional y técnica en Kioto (Japón) orientada a dar un salto cualitativo en la estructura productiva del archipiélago. La delegación autonómica, encabezada por el viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, busca extender a las industrias digitales el camino iniciado hace 17 años, cuando el Parlamento Autonómico apostó estratégicamente por el sector audiovisual. Tras afianzar las islas como un plató internacional para rodajes, el objetivo actual es captar inversiones y cerrar alianzas en segmentos de mayor valor añadido como los videojuegos, la animación digital, los efectos visuales y la postproducción especializada.

Durante la primera jornada en suelo nipón, la representación canaria mantuvo encuentros clave con Akane Shioayama, responsable del equipo de promoción internacional de startups, y Carlos Naranjo, asesor de Inversión Extranjera de la Oficina de Promoción y Atracción de Empresas de la Oficina de Industria y Turismo. Asimismo, la delegación se desplazó al Centro de Creación de Industrias de Crecimiento de Kioto para reunirse con su director, Kazuyuki Hirao, y con el responsable del Centro de Tecnología Química Avanzada, Hirukazi Murai. El propósito de esta agenda de prospección es analizar las políticas e instrumentos con los que Kioto impulsa su tejido innovador para replicar mejores prácticas y promover la implantación de firmas japonesas en Canarias.

El salto industrial a través de la estrategia 'CanaryChip'

El eje de mayor calado industrial del viaje es el impulso a la iniciativa CanaryChip, la hoja de ruta pública concebida para integrar a las islas en la cadena global de valor de la microelectrónica y los semiconductores. Este sector parte de una base ya sólida en la Comunidad Autónoma: en 2024, la industria microelectrónica insular generó más de 700 puestos de trabajo de alta cualificación y movió un volumen de negocio cercano a los 78 millones de euros.

Para acelerar esta estrategia, la agenda en Japón incluye contactos con referentes mundiales del sector como Kyocera, líder en materiales, equipos, diseño y fabricación de semiconductores. La delegación insular exhibe ante los inversores nipones el potencial del ecosistema investigador canario, apoyado en instituciones de prestigio como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC (IUMA). Como caso de éxito y carta de presentación, el Ejecutivo destaca la trayectoria de la firma Wooptix, empresa nacida en el ecosistema canario que ha logrado atraer capital internacional de gigantes como Intel y Samsung.

Internacionalización bidireccional y retención del talento local

El trasfondo político de este despliegue en Asia responde a la necesidad de construir un modelo económico menos expuesto a la estacionalidad de los servicios tradicionales. Alfonso Cabello subrayó que la estrategia articulada por Proexca no persigue únicamente la atracción de capital exterior, sino una cooperación bidireccional que abra el mercado japonés a las empresas canarias y fortalezca el tejido productivo regional.

El fin último del Ejecutivo autonómico es garantizar que el crecimiento de estos sectores emergentes se traduzca en un retorno social directo: la creación de empleo estable de alta cualificación y la retención del talento joven formado en las universidades del archipiélago, evitando la necesidad de emigrar para desarrollar carreras profesionales en tecnología de vanguardia.