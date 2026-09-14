Cinco helicópteros y 50 efectivos combaten un incendio de alto potencial en Telde

Un incendio forestal declarado este lunes en la zona de Cazadores, en el municipio de Telde, mantiene desplegado un amplio dispositivo de extinción ante el "alto potencial" del fuego. Las llamas han afectado hasta el momento a unas tres hectáreas y han obligado a desalojar de forma preventiva tres viviendas.

El incendio comenzó alrededor de las 12:43 horas y está siendo combatido por medio centenar de efectivos de tierra del Cabildo de Gran Canaria y del Consorcio de Emergencias, además de cinco helicópteros. A los medios del Cabildo y del Gobierno de Canarias se han sumado dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica desplazados desde Tenerife.

Las condiciones meteorológicas están complicando las labores de extinción. El fuego está siendo empujado inicialmente por viento de componente sur, que conduce las llamas hacia el fondo del barranco. Además, las pavesas han generado focos secundarios con capacidad para avanzar hacia la cumbre si finalmente el viento gira hacia el noreste.

Desalojos y máxima precaución

Ante la evolución del incendio, tres viviendas han sido desalojadas de forma preventiva. El Ayuntamiento de Telde también ha informado del desalojo preventivo de vecinos de Cuevas Blancas y de la evacuación de animales y personas mayores de la zona afectada.

El consistorio ha pedido a los vecinos de Cazadores, El Moreno y La Solana que extremen las precauciones y mantengan cerradas puertas y ventanas si el humo se desplaza hacia sus viviendas. También ha reclamado a la población que no se desplace hacia la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las carreteras GC-134 y GC-130 permanecen cortadas para permitir el paso de los medios de extinción y de los cuerpos de seguridad.

El Cabildo considera que la rápida intervención de los equipos ha permitido contener la progresión del incendio y mejorar las perspectivas sobre su evolución, aunque mantiene la cautela mientras continúan las labores para limitar su impacto.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, se han desplazado al Centro de Coordinación de Emergencias, Cecopin, para seguir la evolución del fuego y del operativo desplegado.

La situación también se mantiene bajo vigilancia en otros núcleos próximos. En particular, se sigue la evolución del incendio ante la posibilidad de que pueda aproximarse al término municipal de San Mateo.