Educación suspende las clases presenciales este martes en Fuerteventura y nueve municipios de Gran Canaria por el calor

La Consejería de Educación ha decidido suspender la actividad lectiva presencial este martes, 15 de septiembre, en toda Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria ante el episodio de altas temperaturas previsto para la jornada.

La medida afecta a los centros educativos de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo, mientras que en Fuerteventura se extiende a la totalidad de la isla.

La actividad lectiva se desarrollará en modalidad telemática en aquellas enseñanzas en las que sea posible, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y las medidas contempladas en el Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas.

Medidas para el resto de Canarias

En los centros educativos del resto de las islas y municipios no se ha decretado la suspensión de las clases presenciales, aunque Educación recomienda extremar las medidas preventivas, especialmente con el alumnado considerado vulnerable.

Entre las recomendaciones se encuentra permanecer el mayor tiempo posible en espacios frescos, a la sombra o climatizados, reducir la actividad física y evitar el deporte al aire libre durante las horas de mayor calor. También se aconseja garantizar una hidratación frecuente y adaptar, cuando sea necesario, los espacios utilizados para impartir las clases.

Los centros podrán ampliar los descansos para facilitar la hidratación, utilizar adecuadamente los sistemas de ventilación y mantener las persianas bajadas cuando exista una incidencia directa del sol.

Además, los equipos directivos podrán solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación la aplicación de medidas extraordinarias, como la salida anticipada del alumnado o la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares.

En caso de salida anticipada de menores, esta será opcional, no podrá producirse antes de las 12:00 horas y requerirá la autorización de sus representantes legales. Los alumnos que permanezcan en el centro seguirán siendo atendidos durante su jornada lectiva y los servicios de comedor y transporte mantendrán sus horarios habituales.

Educación señala que las medidas para las siguientes jornadas se comunicarán en función de la evolución de las temperaturas y de las indicaciones de los organismos competentes.

La Consejería recomienda a la comunidad educativa mantenerse pendiente de las actualizaciones de los canales oficiales del Gobierno de Canarias y seguir las indicaciones de los servicios de Emergencias.