El choque por Mercosur. Canarias exige a Luis Planas garantías reales para el campo canario

El avance de las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se ha situado en el centro del debate político y agrario nacional, marcando un claro distanciamiento entre la postura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la inquietud manifestada desde el archipiélago. Mientras el Ejecutivo de España, a través del ministro Luis Planas, respalda la necesidad de cerrar este tratado comercial con el bloque sudamericano, el sector primario canario alerta de los efectos negativos que la apertura de fronteras generará en las explotaciones locales.

Canarias, ante el desafío de una mayor competencia exterior

La principal alerta en Canarias se centra en el aumento de la competencia exterior que traerá consigo la aplicación del tratado. Los productores insulares advierten de que las mercancías procedentes de América del Sur acceden al mercado con una clara ventaja competitiva, fruto de costes de producción sensiblemente inferiores y de marcos normativos laborales, ambientales y fitosanitarios de menor exigencia que los vigentes en la Unión Europea.

Esta asimetría pone en riesgo directo a cultivos y sectores estratégicos del campo canario, como el plátano, las hortalizas o la ganadería. La vulnerabilidad de las islas resulta especialmente crítica si se tiene en cuenta que el nivel de autoabastecimiento alimentario en Canarias se sitúa actualmente en torno al 24%, una cifra muy alejada del 45% recomendado para territorios insulares, lo que acentúa la dependencia de las importaciones.

Planas esgrime las reglas comunitarias como garantía de mercado

Frente a las críticas del sector, el ministro Luis Planas defiende que el tratado no debilita la seguridad normativa y sostiene que cualquier producto importado deberá someterse a la estricta legislación ambiental y fitosanitaria comunitaria. Para el titular de la cartera de Agricultura, estas exigencias constituyen una "garantía" tanto para los consumidores como para la equidad comercial de los productores europeos. En este sentido, Planas ha enfatizado la necesidad de acompañar el pacto con inspecciones rigurosas en frontera, remarcando su principio de que "quien exporta a la UE tiene que cumplir las reglas".

Exigencia de cláusulas espejo y la salvaguarda de la condición RUP

Sin embargo, las explicaciones procedentes de Madrid no frenan la preocupación en Canarias, donde las organizaciones agrarias reclaman la aplicación real de "cláusulas espejo" vinculantes. Esta herramienta busca garantizar que no se permita la entrada de productos cultivados con sustancias o métodos prohibidos en territorio europeo. Asimismo, se demanda al Gobierno central la activación de mecanismos de protección específicos amparados en el estatus del archipiélago como Región Ultraperiférica (RUP), con el fin de intervenir antes de que se produzcan distorsiones severas en los precios y en la producción local.

Sequía, sobrecostes y el futuro debate de la PAC

La controversia sobre Mercosur se suma a un contexto de marcada vulnerabilidad para el campo insular, afectado por la sequía continuada, la escasez de agua y el encarecimiento de insumos clave como la energía, los fertilizantes y los fletes de transporte. Este escenario coincide con un calendario determinante para el departamento de Luis Planas, que durante los próximos meses deberá afrontar las negociaciones sobre la nueva Política Agraria Común (PAC), la revisión del presupuesto europeo y el reparto de las ayudas destinadas a frenar el progresivo abandono de la actividad agraria en el archipiélago.