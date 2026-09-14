El Doctor Negrín dedicará seis días al bienestar físico y mental de sus profesionales

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín celebrará del 5 al 10 de octubre la segunda edición de su Semana del Bienestar, una iniciativa dirigida a los profesionales sanitarios y no sanitarios del centro.

La programación busca fomentar el cuidado físico, mental y emocional del personal mediante actividades desarrolladas durante seis jornadas bajo el lema Nos cuidamos para cuidar.

Yoga, mindfulness y musicoterapia

Entre las propuestas previstas figuran talleres de mindfulness, collage, musicoterapia, espalda sana, bailes latinos y entrenamientos de crossfit.

La programación también incluirá yoga, defensa personal, sesiones de sonoterapia y breathwork, además de una excursión guiada para conocer Los enigmas de Agáldar.

La mayoría de las actividades se desarrollarán en las aulas de docencia y en el Auditorio Dr. Alfonso Medina del propio hospital.

Una iniciativa centrada en el personal

La Semana del Bienestar está organizada por la Comisión de Humanización del Doctor Negrín y forma parte de la Estrategia de Atención Sanitaria Centrada en la Persona 2025-2029 del Servicio Canario de la Salud.

En concreto, se integra en el eje dedicado al bienestar y cuidado del personal, con el objetivo de impulsar programas orientados a mejorar la salud física, mental y emocional de quienes trabajan en el centro hospitalario.

La segunda edición se desarrollará durante seis días con actividades enfocadas al cuidado y bienestar del personal del Doctor Negrín.