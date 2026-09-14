El Estado recauda en Canarias hasta julio más que en todo el año antes de la pandemia

Llegar a fin de mes es un desafío creciente para las familias del Archipiélago. Mientras los hogares revisan sus gastos al milímetro, las Administraciones Públicas manejan presupuestos sin precedentes. Los datos oficiales ilustran esta divergencia económica. Entre enero y julio de 2026, la recaudación tributaria del Estado en Canarias ascendió a 3.029,1 millones de euros.

Un volumen de ingresos inédito

Para dimensionar el esfuerzo financiero de los ciudadanos, basta mirar unos años atrás. Durante todo el ejercicio de 2019, la recaudación anual completa se situó en 2.969,1 millones. La comparativa es demoledora. Hoy, Hacienda absorbe en apenas siete meses más recursos que en un año entero antes de la pandemia.

La tendencia extractiva mantiene un ritmo acelerado. Si observamos el mismo periodo del año pasado, los ingresos estatales en las Islas experimentaron un crecimiento notable frente a los 2.700,2 millones registrados hasta julio de 2025. Este incremento de la caja pública no responde a un enriquecimiento real de la sociedad canaria. Obedece al impacto de una inflación sostenida sobre un sistema tributario rígido.

El castigo directo al salario

El trabajador soporta el peso principal de esta estructura. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) actúa como el gran motor recaudador. Hasta el séptimo mes de este año, la Administración ingresó 2.440,6 millones de euros mediante este tributo en Canarias. La cifra supera con holgura los 2.160,6 millones liquidados en el mismo tramo de 2025.

La dinámica consolida un cambio de paradigma en la economía local. El cierre de 2025 ya dejaba un récord de 4.782,6 millones de euros recaudados en total. Cuando el coste de la vida sube, el empleado precisa de su sueldo íntegro. Sin embargo, al mantener inalterada la tarifa del IRPF frente a la inflación, cualquier revisión salarial empuja al contribuyente a un tramo superior. El residente abona más impuestos por un dinero que vale menos.

El ahorro privado, asfixiado

El sector público gestiona ahora una cantidad de recursos histórica extraída del tejido productivo insular. El dinero que engrosa las arcas estatales es capital que abandona la economía real. Las familias pierden capacidad de ahorro y las empresas ven mermadas sus opciones de inversión.

La asfixia fiscal reduce el margen de maniobra de los ciudadanos. Las particularidades del Archipiélago, marcadas por la lejanía y la fragmentación territorial, encarecen de por sí la cesta de la compra y la logística diaria. Sumar a este escenario geográfico una presión tributaria récord dificulta la creación de prosperidad.

Mientras las Instituciones celebran el cuadre de sus balances, el canario asume en solitario el coste de sostener la maquinaria estatal. Un modelo que drena recursos del sector privado para financiar la expansión pública acaba penalizando la generación de empleo y limitando el progreso natural de las Islas.