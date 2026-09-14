El Gobierno de Canarias declara la prealerta por calima y temperaturas de hasta 37 grados

El calor y el polvo en suspensión marcarán este lunes el tiempo en Canarias. La calima afecta al archipiélago desde las 00:00 horas, mientras que la Dirección General de Emergencias mantiene la situación de prealerta por temperaturas máximas desde las 11:00 horas.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología sitúan entre el lunes y el martes los días con temperaturas más altas, aunque el episodio afectará de forma diferente a cada isla.

Hasta 37 grados en Fuerteventura y Gran Canaria

Fuerteventura será una de las islas con temperaturas más elevadas, con máximas de 37 grados que podrían superarse puntualmente. En Lanzarote se alcanzarán los 36 grados, especialmente en las zonas del interior durante este lunes. El martes, el calor se desplazará hacia las zonas costeras del sur y el sureste.

En Gran Canaria, los termómetros superarán los 34 grados en amplias zonas del sur y el oeste, con máximas de 35 grados. El martes, la mitad sur podrá alcanzar localmente los 37 grados, mientras que las medianías del norte se situarán entre los 34 y 35 grados.

Tenerife también registrará temperaturas elevadas. Este lunes se esperan entre 32 y 33 grados en cumbres y medianías del sur. El martes, las máximas subirán hasta los 36 grados en la vertiente sur del área metropolitana.

En La Gomera, el martes se alcanzarán hasta 35 grados en las zonas de cumbre y medianías. La Palma llegará este lunes a los 30 grados en puntos como Tijarafe y la Caldera de Taburiente y subirá hasta los 32 grados a mitad de semana.

En El Hierro, las temperaturas se situarán entre los 31 y 32 grados en buena parte de la isla, aunque serán más bajas en las zonas costeras. En El Pinar podrán alcanzar los 34 grados.

La calima deja una calidad del aire desfavorable

El polvo en suspensión será el otro protagonista de este episodio meteorológico. Las zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura registrarán los valores más elevados, con concentraciones superiores a los 100 microgramos por metro cúbico desde las primeras horas de este lunes.

En las medianías y cotas altas del resto de las islas se superarán los 75 microgramos por metro cúbico, con especial incidencia en Gran Canaria y La Palma.

La presencia de polvo en suspensión puede generar o agravar problemas de salud en personas con patologías crónicas o problemas respiratorios. Por ello, las autoridades recomiendan extremar la precaución y seguir las indicaciones sanitarias y los protocolos de autoprotección.