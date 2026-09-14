El nuevo FDCAN flexibilizará 2.700 millones en Canarias para evitar obras bloqueadas

El Gobierno de Canarias y las administraciones insulares y locales han alcanzado un acuerdo sobre el núcleo central del nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2026-2036). La gran novedad de esta edición es la introducción de mecanismos de revisión anual diseñados para atajar la rigidez del programa anterior. Con este cambio, si una actuación se frena por retrasos de tramitación, informes técnicos desfavorables o discrepancias urbanísticas, los fondos no quedarán congelados durante años: el dinero podrá trasladarse a otra anualidad o destinarse a una obra alternativa que esté lista para ejecutarse inmediatamente.

Prioridad a las políticas estructurales frente a las obras menores

El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, ha remarcado que el objetivo del FDCAN no es financiar actuaciones cotidianas ni obras menores, como el asfaltado de calles, las cuales deben cubrirse mediante los presupuestos ordinarios de cada ayuntamiento. El fondo actuará como un acelerador o carril izquierdo para impulsar proyectos estratégicos para la comunidad. El reparto acordado asigna el 50 % de los recursos a la obra pública y la vivienda, el 35 % a las infraestructuras sociosanitarias donde servirá de refuerzo para el tercer plan del sector y el 15 % a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), manteniendo el fomento del empleo de forma transversal.

Cofinanciación por bloques insulares para proteger la cohesión

Para compensar las diferencias económicas entre islas y favorecer la cohesión territorial, el Ejecutivo mantendrá un modelo de financiación a tres velocidades. En Gran Canaria y Tenerife, la aportación será a partes iguales: el Gobierno autonómico cubrirá el 50 % de la inversión y los cabildos el 50 % restante. En Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, la Comunidad Autónoma asumirá el 80 % del coste frente al 20 % de las corporaciones insulares. Por último, en La Gomera y El Hierro, la aportación regional alcanzará el 90 %, dejando a los cabildos la cobertura del 10 % restante.

Consenso con FECAIy FECAM previo a la vía del decreto

El diseño final de este marco plurianual es fruto de un prolongado proceso de negociación con la Federación Canaria de Islas (FECAI y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), articulado a través de reuniones de trabajo y dos conferencias de presidentes. Tras cerrar el documento técnico, el Gobierno autonómico dará luz verde a la normativa mediante un decreto regional, tras el cual se procederá a la firma individualizada de los convenios con cada uno de los siete cabildos insulares.

El debate financiero: mismo presupuesto ante una década más cara

El flanco más discutible de la propuesta radica en su techo financiero. El nuevo FDCAN movilizará unos 2.700 millones de euros en diez años, formados por 1.600 millones aportados por la Comunidad Autónoma procedentes del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) a razón de 260 millones anuales más las sumas de cofinanciación insular. Este montante total es prácticamente equivalente a los 2.619 millones ejecutados entre 2016 y 2026. Sin embargo, dado el fuerte encarecimiento de los materiales de construcción, la vivienda y la obra pública en los últimos años, la capacidad real de transformación del fondo será menor, salvo que la administración eche mano de adendas o anexos posteriores para incrementar las partidas.