El precio de la vivienda nueva en Canarias sube por encima de la media española

Los datos confirman lo que cualquier familia percibe al buscar un hogar. Durante el segundo trimestre de este año, el precio de la vivienda nueva en el Archipiélago repuntó un 11,9%. Es una cifra que rompe la tendencia del resto del país, donde el encarecimiento se estancó en un 7,4%.

Hablamos de casi cinco puntos de diferencia que castigan el bolsillo del ahorrador canario. El Instituto Canario de Estadística dibuja un escenario donde estrenar un inmueble exige un esfuerzo financiero cada vez mayor. Pero el problema real no está en la estadística, sino en el bloqueo estructural que la provoca.

El precio como síntoma de escasez

En economía, los precios transmiten información. Esta fuerte subida nos envía un mensaje claro y directo: no hay oferta suficiente para cubrir la demanda. La construcción de obra nueva en las Islas lleva años asfixiada. La rigidez en la liberación de suelo y el laberinto burocrático para obtener licencias paralizan los proyectos antes de que se mueva la primera piedra.

Cuando el mercado no puede producir bienes para satisfacer las necesidades ciudadanas, el valor de los pocos que salen a la venta se dispara. No es un fenómeno impredecible. Es la consecuencia directa de restringir la actividad constructora mediante normativas urbanísticas inflexibles. Al final, se acaba expulsando del mercado al comprador local.

El refugio de la segunda mano

Ante la imposibilidad de acceder a una promoción recién terminada, la demanda se desplaza. El comprador busca refugio en la vivienda usada. En este segmento, los precios han subido un 11% en el último año.

En este apartado las Islas se sitúan por debajo de la media nacional, que alcanza el 12,9%. Esto indica que el poder adquisitivo del residente ha tocado techo. Las rentas medias en Canarias no permiten absorber subidas más agresivas en el mercado de segunda mano, lo que actúa como un tope natural impuesto por la realidad salarial. A nivel global, sumando ambos mercados, el Archipiélago registra un aumento general del 11%.

Liberar la oferta frente al intervencionismo

Un mercado inmobiliario asfixiado empobrece a las nuevas generaciones. Al destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos a pagar un techo, las familias pierden capacidad de ahorro e inversión. El capital queda inmovilizado, frenando el desarrollo de otras áreas de la economía insular.

El diagnóstico exige dejar atrás viejos dogmas. Las Administraciones Públicas a menudo señalan a factores externos, pero la escasez artificial de suelo edificable genera un cuello de botella interno. Si queremos que la vivienda vuelva a ser accesible, la solución pasa por flexibilizar el mercado y permitir que la oferta reaccione. Eliminar trabas burocráticas y agilizar los planes de ordenación permitiría a los promotores construir donde la gente necesita vivir. Mientras la política pública se centre en intervenir en lugar de facilitar, el precio de unas llaves nuevas seguirá alejándose del ciudadano.