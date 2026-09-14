El Rosario invierte 15.000 euros en poner a punto sus colegios y escuelas infantiles para el curso 2026/2027

El Ayuntamiento de El Rosario ha destinado 15.000 euros a diferentes trabajos de mantenimiento, reparación y mejora en los colegios y escuelas infantiles del municipio durante los meses de verano. Las actuaciones se han realizado antes del comienzo del curso 2026/2027 y han afectado tanto a las aulas como a patios, zonas deportivas y otras instalaciones.

Los trabajos se han ejecutado en el CEO Leoncio Rodríguez, el CEIP San Isidro, el CEIP Machado y las escuelas infantiles de Radazul y La Esperanza, además de la Escuela Infantil El Rosario, en Llano Blanco. Las actuaciones se han adaptado a las necesidades trasladadas por las comunidades educativas y a las labores de mantenimiento necesarias en cada centro.

Pintura, ventiladores y mejoras en las aulas

En el CEO Leoncio Rodríguez se han pintado varias aulas, además del exterior del módulo de Primaria y los pasillos comunes. El centro también ha recibido mesas y sillas destinadas a la creación de un museo escolar.

En el CEIP San Isidro los trabajos se han centrado en distintas zonas exteriores del área de Infantil, las gradas y la cancha deportiva, además de diferentes actuaciones de pintura. También se han instalado ventiladores en todas las aulas y en el salón de actos.

El CEIP Machado ha concentrado buena parte de las actuaciones. En este centro se ha instalado una nueva caseta de almacenamiento y se ha pintado el interior de todo el colegio. También se han reparado ventanas que presentaban filtraciones de agua y se han solucionado humedades en paredes y techos.

A estas mejoras se suma la instalación de una fuente de agua para el patio, el arreglo y pintado del muro exterior y las rejas y la reparación del suelo de madera.

Actuaciones en las escuelas infantiles

En la Escuela Infantil El Rosario, ubicada en Llano Blanco, se han instalado ventiladores para mejorar las condiciones de las aulas.

Por su parte, en la Escuela Infantil de La Esperanza se han reparado puertas de madera y habilitado distintas zonas de almacenamiento. También se ha colocado una nueva caseta en el patio exterior, se ha creado un huerto escolar y se han instalado nuevas protecciones en el patio de juegos interior.

El Ayuntamiento señala que el objetivo de estas actuaciones es que los centros educativos afronten el nuevo curso en mejores condiciones de mantenimiento y funcionamiento.