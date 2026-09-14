Ferrovial, OHL y Sacyr pujan por la reforma del estadio de Gran Canaria para el Mundial 2030

Tres grandes grupos de infraestructuras se disputan ya las obras de renovación y ampliación del recinto deportivo que aspira a acoger partidos del próximo Mundial de fútbol. El Cabildo insular ha recibido tres propuestas para ejecutar un proyecto que vuelve a salir a concurso después de que la primera licitación quedara desierta por la insuficiente dotación económica.

El nuevo presupuesto asciende a 234,8 millones de euros, frente a los 174,7 millones fijados inicialmente. El incremento, motivado por la revisión de los costes de la obra y el encarecimiento de los materiales, ha permitido que esta vez sí concurran tres consorcios formados por grandes constructoras nacionales y empresas vinculadas a Canarias.

La primera de las ofertas está formada por la compañía que dirige Rafael del Pino, que participa con un 42,5 %, la constructora San José, con otro 42,5 %, e Iniciativas Canarias, que completa la unión con el 15 %.

La segunda candidatura está integrada por la corporación controlada por los hermanos Amodio, con un 60 % de participación, y la andaluza Sando, con el 40 % restante.

La tercera propuesta está liderada por la empresa de Manuel Manrique, también con un 60 %, junto a Construplan y Bitumex, que aportan un 20 % cada una.

El concurso entra en su fase técnica

La Mesa de Contratación ha comenzado ya a revisar la documentación administrativa presentada por los tres consorcios. El siguiente paso será la apertura del segundo sobre, que contiene la documentación que deberá analizar un comité de expertos.

Este órgano técnico se constituirá durante esta semana y contará con un máximo de 15 días naturales para realizar su valoración. Estará integrado por un ingeniero industrial, dos arquitectos, un ingeniero de caminos y un jurista especializado en contratación pública.

Una vez concluya esta fase se conocerán las ofertas económicas y los plazos de ejecución planteados por cada uno de los aspirantes. Con esa información se elaborará la propuesta de adjudicación.

Si ninguna de las ofertas presenta parámetros considerados anormales, el procedimiento continuará con los trámites previos a la adjudicación. En caso contrario, la empresa afectada dispondrá de diez días hábiles para justificar la viabilidad de su propuesta.

Los pliegos son ya definitivos después de que finalizara el plazo establecido sin que se presentaran alegaciones.

Una transformación integral del recinto

El proyecto, diseñado por el estudio L35 Architects, plantea una transformación completa de las instalaciones para adaptarlas a las exigencias internacionales vinculadas a la candidatura española para el Mundial.

Las actuaciones incluyen demoliciones, trabajos de saneamiento, una nueva instalación eléctrica y la urbanización del entorno urbano próximo al recinto.

El proyecto también tendrá un importante impacto sobre el empleo durante su ejecución. Según el Cabildo, 46,71 millones de euros estarán destinados a mano de obra, dentro de una actuación que pretende convertir el recinto en una infraestructura preparada para acoger acontecimientos deportivos de máxima exigencia internacional.