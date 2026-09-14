Hallan muerto a un británico de 70 años en su casa de Lanzarote tras una presunta caída

Paraíso para muchos europeos, las Islas Canarias cuentan con una importante colonia de residentes extranjeros que deciden pasar su jubilación en un clima más amable. Sin embargo, en ocasiones, la soledad o los accidentes domésticos terminan en tragedias cotidianas. En la mañana de este lunes, un hombre de más de 70 años y nacionalidad británica ha sido encontrado sin vida en el interior de su vivienda en la localidad de Costa Teguise, en la isla de Lanzarote.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 08:00 horas. Según ha confirmado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, fue la alerta de un ciudadano anónimo la que desencadenó el operativo. Este viandante, al pasar por delante del domicilio del fallecido, se percató desde el exterior de que había una persona tumbada en el suelo del baño, en una postura inusual y sin mostrar aparentes signos de movilidad.

Inmediatamente, tras recibir el aviso, el centro coordinador activó los protocolos correspondientes. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron con rapidez efectivos sanitarios, así como agentes pertenecientes a la Policía Local del municipio y a la Guardia Civil. Una vez allí, los servicios de rescate procedieron a la apertura forzosa de la puerta principal para poder acceder y asistir a la víctima.

Lamentablemente, a su entrada en el domicilio, los profesionales de la salud solo pudieron certificar el fallecimiento del anciano. Las primeras pesquisas apuntan a que la causa de la muerte podría haber sido puramente accidental. Al parecer, este residente habría sufrido una caída fortuita en el interior de su cuarto de baño, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que, dadas las circunstancias y su edad, habría resultado letal.

Ahora, será el informe de la autopsia el que determine con exactitud las causas y la hora del óbito. El Instituto Armado se ha hecho cargo de la correspondiente investigación para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso, aunque todo parece indicar que no hubo intervención de terceras personas. Este tipo de accidentes subraya la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchos mayores que viven solos.

Las autoridades locales de la isla han recordado la importancia de mantener un contacto habitual con los vecinos, especialmente cuando se trata de personas de avanzada edad. La rápida intervención ciudadana, aunque en este caso concreto no haya podido evitar el fatal desenlace, es fundamental para que los servicios públicos puedan actuar con la mayor celeridad posible frente a cualquier imprevisto.