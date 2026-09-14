Incendio en Gran Canaria: Estabilizado tras quemar 3 hectáreas en Telde

El incendio declarado este lunes en el entorno de Cazadores, en Telde, ha quedado estabilizado después de afectar a unas tres hectáreas de terreno forestal. El operativo de extinción ha conseguido frenar el avance de las llamas, aunque los equipos mantienen la vigilancia y continúan trabajando en la zona.

El fuego se inició durante las horas centrales de la jornada y llegó a generar preocupación por las condiciones meteorológicas. El viento de componente sur empujaba las llamas hacia el fondo del barranco, lo que podía favorecer su propagación hacia la cumbre de Gran Canaria.

La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió contener el incendio. En los trabajos participaron 40 efectivos por tierra y tres helicópteros, que actuaron sobre el frente para evitar que el fuego ganara terreno.

Como medida preventiva, fueron desalojadas tres viviendas situadas en las proximidades del área afectada. No se han registrado daños personales ni materiales de gravedad y tampoco constan daños en los animales de las explotaciones de la zona.

Precaución ante el humo

El Ayuntamiento de Telde ha pedido a los vecinos de Cazadores, El Moreno y La Solana que extremen las precauciones mientras continúan las labores de extinción y remate.

El consistorio recomienda mantener puertas y ventanas cerradas, especialmente si la columna de humo se desplaza hacia las viviendas por efecto del viento.

Por otro lado, las carreteras GC-130 y GC-120 permanecen cerradas al tráfico para facilitar el acceso de los equipos de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona del incendio.

El operativo continúa trabajando sobre el terreno para asegurar el perímetro y enfriar las zonas afectadas antes de poder dar por extinguido el fuego.