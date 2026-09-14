Investigado un motorista en Las Palmas por circular a 178 km/h en una vía de 40

La Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de la Comandancia de Las Palmas ha procedido a investigar a un hombre de 42 años tras ser detectado mientras circulaba a una velocidad que multiplicaba por más de cuatro el máximo establecido para la vía. Este tipo de actuaciones se enmarcan en los controles rutinarios que la Benemérita realiza para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la red de carreteras del archipiélago canario.

El suceso en cuestión tuvo lugar durante un control preventivo de velocidad establecido a principios del mes de agosto en un tramo de la carretera GC-100. Esta vía cuenta con una limitación específica fijada en 40 kilómetros por hora debido a sus características técnicas. Sin embargo, el cinemómetro de los agentes registró el paso de la motocicleta a 178 kilómetros por hora, lo que supone un evidente riesgo tanto para la vida del propio conductor como para la del resto de usuarios.

Dada la naturaleza de la infracción y la celeridad con la que se produjeron los hechos, los efectivos policiales no pudieron interceptar al infractor de forma inmediata para proceder a su identificación y notificarle la correspondiente denuncia. La prioridad en estos casos siempre es evitar maniobras bruscas que puedan desembocar en un accidente de tráfico de graves consecuencias.

Ante esta situación de fuga inicial, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Las Palmas, asumió el caso. Los agentes iniciaron unas minuciosas pesquisas para lograr la localización e identificación fehaciente del individuo que manejaba la motocicleta, un objetivo que se alcanzó finalmente el pasado 28 de agosto tras recabar diversas pruebas.

Una vez localizado, el conductor fue formalmente informado de que será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. La legislación vigente en España estipula de forma clara que superar en más de 80 kilómetros por hora el límite de velocidad en una vía interurbana deja de ser una mera infracción administrativa para convertirse en un ilícito penal, con consecuencias mucho más severas que una simple multa económica.

De ser hallado culpable, el motorista podría enfrentarse a penas que incluyen prisión, importantes multas o trabajos en beneficio de la comunidad, así como a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo que puede llegar hasta los cuatro años. Todas las diligencias instrumentadas por la fuerza policial han sido ya entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde, que se encargará de dirimir el futuro judicial del encausado.