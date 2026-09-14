Investigan a un hombre en Santa Cruz de Tenerife por rastrear el coche de su expareja

La Guardia Civil investiga a un hombre por un presunto delito de acoso en el ámbito de la violencia de género después de que, supuestamente, colocara un dispositivo de geolocalización en el vehículo de su expareja para controlar sus movimientos.

La investigación está siendo llevada a cabo por el Equipo de Violencia sobre la Mujer de la Compañía de Santa Cruz de Tenerife, después de que la víctima descubriera el dispositivo gracias a una alerta recibida en su teléfono móvil.

El aviso le informó de que un dispositivo de rastreo que no estaba asociado a sus aparatos electrónicos se desplazaba con ella y permanecía cerca de su ubicación. Ante la sospecha de que podía encontrarse en su vehículo, la mujer revisó tanto el interior como el exterior del coche hasta localizar el aparato.

Tras encontrarlo, acudió al puesto de la Guardia Civil de Güímar y presentó una denuncia, entregando a los agentes el dispositivo de geolocalización.

La investigación apunta a su expareja

El equipo especializado en violencia de género se hizo cargo de las diligencias y realizó las gestiones necesarias para determinar el origen del dispositivo y quién lo había colocado.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable, un hombre que había mantenido anteriormente una relación sentimental con la denunciante.

La investigación concluyó con la puesta de las diligencias a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife.

El juzgado ha acordado una orden de alejamiento para proteger a la mujer mientras continúa el procedimiento judicial. La medida prohíbe al investigado acercarse a ella o comunicarse por cualquier medio.