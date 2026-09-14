La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el patrón senegalés de una patera con 47 inmigrantes

La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide ocho años de prisión para M.F., un ciudadano de nacionalidad senegalesa acusado de trasladar a 47 personas en una embarcación neumática rumbo a Gran Canaria.

Los hechos se remontan al 4 de abril de 2026, cuando Salvamento Marítimo interceptó la embarcación a la deriva después de detectar que sus ocupantes se encontraban en una situación de especial riesgo. Según el escrito de acusación, recogido por Europa Press, el grupo había partido desde las costas de El Aaiún con destino a Canarias.

Tres días en el mar

La embarcación fue localizada por la unidad Urania de Salvamento Marítimo después de que sus ocupantes llevasen al menos tres días en el océano. A bordo viajaban personas de origen magrebí y subsahariano en unas condiciones que, según sostiene la Fiscalía, suponían un grave peligro para sus vidas.

El acusado se encontraba presuntamente al frente de la neumática cuando fue interceptada. El Ministerio Público sostiene que actuaba de común acuerdo con otras personas vinculadas a redes dedicadas al tráfico de seres humanos y que era consciente de que el traslado incumplía la normativa sobre entrada y permanencia de extranjeros.

La patera era una embarcación de unos ocho metros de eslora equipada con un motor de 25 caballos. Según la acusación, carecía de elementos básicos de seguridad, como luces de posicionamiento, equipos de comunicación para emergencias y sistemas adecuados de sujeción.

Ninguno de los pasajeros disponía, además, de chaleco salvavidas. La Fiscalía destaca también el hacinamiento y las deficientes condiciones higiénico-sanitarias en las que se realizó la travesía.

El acusado, que se encontraba indocumentado y en situación irregular en España, permanece en prisión provisional desde el 11 de abril de 2026.

El juicio está previsto para el próximo 16 de septiembre en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Además de los ocho años de prisión, la Fiscalía solicita su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el pago de las costas procesales.