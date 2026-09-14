Las Palmas abre a participación su plan de derechos culturales para la próxima década

Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el proceso de participación para definir su Plan Estratégico de Derechos Culturales 2027-2037, el documento que pretende marcar las principales líneas de la política cultural municipal durante la próxima década.

El texto fue presentado inicialmente el pasado junio y ahora entra en una nueva fase antes de su aprobación definitiva. El Consejo Sectorial de Cultura acordó constituir diferentes mesas de trabajo que analizarán las propuestas existentes y podrán incorporar nuevas aportaciones hasta octubre.

El documento todavía no es definitivo

El proceso comenzó durante la reunión celebrada el 10 de septiembre en la Biblioteca Alexis Ravelo del Espacio Cultural Jesús Arencibia, en Tamaraceite.

Tras finalizar las mesas de trabajo, el documento deberá continuar su tramitación y ser sometido a la aprobación de la Junta de Gobierno y posteriormente del Pleno Municipal.

El plan plantea como objetivos ampliar el acceso y la participación de la ciudadanía en la cultura y fortalecer el tejido artístico y cultural de Las Palmas de Gran Canaria.

Una estrategia hasta 2037

El nuevo documento se formula como una actualización del Acuerdo por la Cultura de 2020 y amplía las líneas establecidas en el Plan Municipal para las Artes y la Cultura 2025-2031.

También incorpora principios de la Agenda Canaria 2030, la Ley del Sistema Público de Cultura y la iniciativa europea Nueva Bauhaus.

La estrategia incluye además los compromisos vinculados a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 y extiende su planificación hasta 2037.

Las mesas de trabajo previstas hasta octubre serán ahora las encargadas de revisar el contenido e incorporar nuevas propuestas antes de que el plan pase a su fase de aprobación municipal.