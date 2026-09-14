Las Palmas recibe una de las 13 Medallas de Oro por el centenario de la Federación de Fútbol

Las Palmas de Gran Canaria ha recibido una de las 13 Medallas de Oro concedidas por la Real Federación de Fútbol de Las Palmas con motivo de su centenario.

La alcaldesa, Carolina Darias, recogió este domingo la distinción en nombre del Ayuntamiento durante el acto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus, coincidiendo con los cien años de la constitución oficial de la Federación, creada en 1926.

El reconocimiento distingue la colaboración municipal con el deporte y el fútbol, así como las actuaciones realizadas en instalaciones deportivas a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte.

La Copa de la Reina reunió a más de 26.000 espectadores

La relación entre el Ayuntamiento y la Federación ha incluido durante los últimos años diferentes iniciativas vinculadas al fútbol base y a la celebración de grandes acontecimientos deportivos.

Entre ellas figura la final de la Copa de la Reina disputada el pasado mes de mayo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria.

El partido terminó con victoria azulgrana por 3-1 y reunió a más de 26.000 espectadores, la mayor asistencia registrada en la historia de la competición según los datos recogidos por el Ayuntamiento.

La celebración estuvo acompañada de una fan zone en la plaza de Santa Ana y diferentes actividades en la capital grancanaria.

Los preparativos para el Mundial de 2030

Desde 2022, Ayuntamiento y Federación también colaboran en los trabajos relacionados con la posibilidad de que Las Palmas de Gran Canaria sea una de las sedes del Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

La capital grancanaria continúa así dentro de los trabajos preparatorios para optar a albergar encuentros de la competición, sin que la información municipal dé por confirmada su elección definitiva como sede.

Durante el acto del centenario, la Federación reconoció también a clubes, deportistas, dirigentes, árbitros, entrenadores, instituciones y empresas vinculados al desarrollo del fútbol en la provincia.

En total, se concedieron 13 Medallas de Oro para conmemorar los cien años de una Federación constituida oficialmente en 1926.