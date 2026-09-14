MESA ABIERTA: Mario Bakes gana su primera Estrella de la Panadería y entra entre los 50 mejores panaderos de España

La panadería canaria vuelve a situarse entre las mejores de España. Mario Torres, responsable de Mario Bakes, ha recibido este lunes en Bilbao su primera Estrella DIR Informática de la Panadería Española, uno de los reconocimientos concedidos a los profesionales seleccionados entre los 50 Panaderos TOP de España 2026. El premio culmina un año extraordinario para el panadero tinerfeño y confirma la progresión de un proyecto que, desde Canarias, ha conseguido abrirse paso entre algunos de los nombres más destacados de la panadería artesana nacional.

La entrega ha tenido lugar este 14 de septiembre en el Espacio Ensanche de Bilbao, durante el Bilbao Global Bakery Forum, una cita que ha reunido en la capital vizcaína a profesionales de referencia del sector. El encuentro está organizado por la Asociación de Panaderías de Bizkaia, Pan de Calidad y Panàtics y ha servido para debatir sobre el presente y el futuro del oficio, desde la recuperación de trigos antiguos y la formación de nuevas generaciones hasta las nuevas tendencias de consumo y la incorporación de la tecnología. Uno de los grandes momentos de la jornada ha sido precisamente la entrega de las Estrellas DIR Informática de la Panadería Española a los profesionales reconocidos como Panaderos TOP de España 2026.

El camino de Mario Torres hasta Bilbao comenzó meses atrás en Canarias. En la fase autonómica del certamen, celebrada en el antiguo Convento de Santo Domingo de La Laguna, un jurado especializado valoró mediante una cata a ciegas las elaboraciones presentadas por los participantes. Aspecto exterior, corteza, estructura de la miga, textura, aroma y sabor fueron algunos de los criterios empleados para determinar los mejores panes. Mario Bakes consiguió entonces el reconocimiento a la Mejor Hogaza de Canarias, un resultado que permitió a Torres continuar su camino hacia la fase nacional.

El reconocimiento conseguido ahora en Bilbao tiene un significado especial. Las Estrellas de la Panadería distinguen el trabajo de profesionales que sobresalen por la calidad de sus elaboraciones, su capacidad de innovación, el cuidado del producto y su compromiso con el oficio. Mario Torres entra así en el grupo de los 50 Panaderos TOP de España 2026 y consigue para Mario Bakes su primera estrella, confirmando a nivel nacional un trabajo que ya había recibido importantes reconocimientos en las Islas.

El premio completa un año difícil de mejorar. Mario Bakes ha conseguido en 2026 la Mejor Hogaza de Canarias, la Miga de Oro y ahora el reconocimiento entre los 50 mejores panaderos de España y su primera Estrella DIR Informática de la Panadería Española. Una sucesión de distinciones que empieza a colocar al obrador tinerfeño en un lugar destacado dentro del panorama nacional y que demuestra el nivel que ha alcanzado la panadería artesana que se está haciendo actualmente en Canarias.

Detrás de los premios está el trabajo diario del obrador, las fermentaciones, las masas madre, la selección de las materias primas y una manera de entender el pan en la que el tiempo continúa siendo uno de los ingredientes fundamentales. Mario Bakes ha construido alrededor de esa filosofía un proyecto que busca devolver al pan el protagonismo gastronómico que merece y que este año ha encontrado el reconocimiento tanto dentro como fuera de Canarias.

Mario Torres regresa de Bilbao con una estrella bajo el brazo y con la satisfacción de haber situado nuevamente a Tenerife en uno de los principales escaparates de la panadería española. Un reconocimiento que llega después de meses de premios, trabajo y crecimiento y que convierte 2026 en un año para recordar en la historia de Mario Bakes.

La estrella conseguida en Bilbao no es una más, es la primera. Y probablemente sea también la mejor demostración de que desde un obrador de Tenerife se puede llegar, haciendo buen pan, hasta la primera línea de la panadería española.