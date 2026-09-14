Rescatan a un senderista herido en la ruta Telesforo Bravo del Teide

Un senderista ha sido rescatado tras sufrir un accidente mientras realizaba la ruta PNT-10 Telesforo Bravo, en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife.

Agentes de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), integrada en el Grupo de Protección Medioambiental y Patrimonio Cultural de la Policía Canaria, tuvieron conocimiento de que el visitante había sufrido una lesión en una de sus extremidades que le impedía continuar por sus propios medios.

Los efectivos se encontraban realizando labores de vigilancia y control de los accesos al sendero, cuyo recorrido hasta la cima del Teide requiere autorización previa dentro del sistema de regulación del espacio protegido.

Tras conocer el accidente, los agentes se coordinaron con Bomberos y con los distintos servicios de emergencia movilizados para localizar, asistir y evacuar al senderista.

La intervención se desarrolló en una zona de alta montaña y difícil acceso, lo que obligó a coordinar a los distintos efectivos desplazados.

El afectado fue finalmente evacuado hasta una zona segura para recibir posteriormente atención sanitaria.