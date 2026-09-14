Salvamento Marítimo rescata a 148 inmigrantes en dos pateras cerca de Lanzarote

Los efectivos de Salvamento Marítimo han llevado a cabo una nueva operación de rescate en las costas canarias durante la tarde de este lunes. En esta ocasión, han sido interceptadas dos embarcaciones irregulares que navegaban por las aguas del océano Atlántico, transportando a un total de 148 personas en su interior. El operativo tuvo lugar a unas 60 millas náuticas al noreste de la isla de Lanzarote, confirmando la incesante presión migratoria que sufre el archipiélago.

Según la información facilitada por el propio organismo estatal dependiente del Ministerio de Transportes, el dispositivo se puso en marcha tras recibirse una alerta que advertía de la posible presencia de estas naves poniendo rumbo hacia las Islas Canarias. Inmediatamente, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS), con base en Las Palmas, procedió a desviar la ruta de un buque mercante que se encontraba transitando por dicha zona marítima. La tripulación de este gran barco fue la encargada de avistar y confirmar de manera oficial la presencia de los extranjeros en alta mar.

Una vez ratificada la emergencia, se procedió a la activación de los recursos de rescate. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron las embarcaciones Salvamar Al-Nair y Salvamar Acrux. La primera de ellas se hizo cargo de interceptar una patera tradicional de madera en la que viajaban 50 individuos, entre los cuales se identificó a dos mujeres y dos menores de edad. Por su parte, la segunda unidad auxilió a una embarcación neumática, notablemente más precaria, que soportaba el peso de 98 ocupantes. En este segundo bote se contabilizaron doce mujeres y cuatro menores.

Tras asegurar la integridad física de las 148 personas rescatadas en altamar, ambos recursos marítimos del Estado emprendieron el camino de regreso hacia tierra firme. El lugar designado para el desembarque y la posterior atención sanitaria y policial fue el Muelle de Arrecife, en la capital lanzaroteña. Allí aguardaba el habitual dispositivo de emergencia conformado por efectivos de la Policía Nacional y voluntarios de Cruz Roja para realizar el correspondiente triaje médico.

Este enésimo rescate pone de manifiesto que la Ruta Atlántica sigue siendo una de las vías de entrada irregular más transitadas y peligrosas con destino a Europa. Las autoridades locales de Canarias, desbordadas por el incesante flujo de llegadas, continúan reclamando al Gobierno central un mayor compromiso y un aumento de los recursos materiales y humanos para hacer frente a esta crisis sostenida, prestando especial atención a la compleja situación de los centros de acogida para menores no acompañados.