Tafira y Puertito de Güímar se coronan campeones canarios escolares de tenis y pádel

El Club de Tenis Tafira, de Gran Canaria, y el Club Náutico Puertito de Güímar, de Tenerife, se han proclamado campeones de tenis y pádel en los 43.º Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar.

Las finales se disputaron en las instalaciones del Oceánico Tenis Club, en Puerto de la Cruz, con la participación de 93 jóvenes deportistas procedentes de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Tafira gana una final íntegramente grancanaria

El CT Tafira conquistó el título de tenis después de imponerse por 3-2 al CT Las Rehoyas en una final entre dos equipos de Gran Canaria.

El campeonato permaneció igualado hasta el último encuentro y terminó decidiéndose en el último set del partido de dobles mixto, que dio el triunfo al conjunto de Tafira.

En semifinales, Las Rehoyas había derrotado por 4-0 al CT Sibora, de Tenerife, mientras Tafira superó por 3-1 al CD Dupla, también tinerfeño.

El CT Sibora completó el podio al vencer por 3-2 al CD Dupla en el encuentro por el tercer puesto. El CT Valle de Aridane A, de La Palma, terminó quinto tras derrotar por 3-1 a la Escuela de Tenis Fariones, de Lanzarote.

Puertito de Güímar termina invicto en pádel

En pádel, el CN Puertito de Güímar se proclamó campeón después de ganar los tres enfrentamientos disputados durante la competición.

El conjunto tinerfeño terminó por delante del Lanzarote Team, que ocupó la segunda posición, mientras Altiora Pádel Academy, de Gran Canaria, fue tercero y Padelventura, de Fuerteventura, cerró la clasificación.

La competición reunió a 45 deportistas y se desarrolló mediante una liguilla de todos contra todos, con tres eliminatorias para cada equipo.

Puertito de Güímar, integrado por once jugadores, consiguió el máximo de puntos posibles. Lanzarote Team fue segundo después de vencer a Altiora y Padelventura, mientras el conjunto grancanario aseguró el tercer puesto con su triunfo frente al equipo majorero.

Las finales de tenis y pádel cerraron así una nueva fase de los Campeonatos de Canarias en Edad Escolar, con Tafira y Puertito de Güímar como campeones autonómicos de ambas disciplinas.