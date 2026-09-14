Tenerife y el sector de las renovables trazan una hoja de ruta para agilizar nuevos proyectos

El Cabildo de Tenerife quiere acelerar el desarrollo de las energías renovables en la isla y para ello ha reunido a representantes de la Administración y del sector energético en una mesa de coordinación. El objetivo es poner en común los principales obstáculos que frenan nuevos proyectos y avanzar hacia una estrategia compartida de cara a 2030.

La reunión estuvo presidida por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, junto al vicepresidente, José Miguel Ruano, y los consejeros insulares Blanca Pérez, Juan José Martínez y Manuel Fernández. También participaron responsables del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Por parte del sector privado acudieron el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Jesús Matilla; el portavoz de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Enrique Rodríguez de Acero y Alejandro González, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.

Uno de los principales asuntos abordados fue la capacidad de la red eléctrica de Tenerife para asumir el crecimiento de la generación renovable. A ello se suman los problemas derivados de los vertidos de energía, la necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento y las dificultades para encajar territorialmente las nuevas infraestructuras.

Más autoconsumo y almacenamiento

La mesa también puso sobre la mesa el impulso del autoconsumo y de las comunidades energéticas en los municipios de la isla, como alternativas para avanzar hacia un modelo de generación más distribuido.

Dávila defendió que Tenerife tiene un importante potencial en materia de energías renovables, pero advirtió de que ese potencial debe traducirse en proyectos e inversiones. "La transición energética no puede ser solo un objetivo ambiental. Tiene que ser también una oportunidad económica y social para Tenerife", afirmó.

La presidenta insular apostó además por mantener una interlocución permanente con las empresas y por agilizar los procedimientos administrativos, aunque subrayó que el despliegue de nuevas infraestructuras debe hacerse de forma ordenada y teniendo en cuenta el impacto sobre el paisaje.

Durante el encuentro, ACER presentó además TeneForo, una propuesta para avanzar en la seguridad del suministro y favorecer una mayor aceptación social de las instalaciones renovables. Entre sus planteamientos figura la creación de un gemelo digital del sistema eléctrico de Tenerife y un mayor aprovechamiento de las cubiertas de edificios públicos para instalar generación fotovoltaica.

La iniciativa busca reducir la necesidad de grandes plantas industriales y avanzar hacia un modelo de generación distribuida. El Cabildo y el sector energético acordaron continuar trabajando en esta línea a través de un espacio de diálogo permanente.