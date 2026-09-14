Transición Ecológica blinda la luz de los hogares canarios con la reforma urgente de 374 MW térmicos

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, mediante la Dirección General de Energía, ha dado el visto bueno a la actualización y prolongación de la vida útil de nueve grupos de generación eléctrica distribuidos en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote, los cuales suman una potencia conjunta de 374,52 megavatios (MW). En primer lugar, cabe destacar que estas actuaciones forman parte del primer concurso de concurrencia competitiva aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Por consiguiente, los proyectos no suponen un incremento en la capacidad de generación de las instalaciones, sino una profunda renovación técnica destinada a sustituir equipos obsoletos por tecnología más eficiente y fiable. Al respecto, el consejero del área, Mariano H. Zapata, ha subrayado la trascendencia de estas autorizaciones al señalar que "Canarias no puede permitir que la obsolescencia de los equipos ponga en riesgo la luz en los hogares ni la actividad de nuestras empresas", añadiendo que "necesitamos mantener una capacidad de respaldo fiable mientras avanzamos en la transformación del sistema eléctrico".

Mayor flexibilidad operativa para la integración de energías renovables

Asimismo, la renovación de estos 374,5 MW busca dotar a las centrales térmicas convencionales de una mayor flexibilidad técnica para adaptarse al nuevo modelo energético de las islas. De este modo, los trabajos permitirán ajustar los motores para que actúen como un sistema de respaldo ágil, reduciendo de forma significativa los tiempos de arranque y haciendo posible operar con mínimos técnicos más bajos. Como resultado, las plantas podrán disminuir el consumo de combustibles fósiles durante los periodos en los que haya suficiente radiación solar o viento en la red insular. De igual manera, las mejoras proyectadas en los ciclos combinados optimizarán la capacidad de recuperación de la red ante eventuales pérdidas parciales del suministro eléctrico.

Reparto de las intervenciones e instalaciones afectadas

En cuanto a la distribución geográfica de los trabajos, las obras que ya han dado comienzo con la turbina de gas de Punta Grande en Lanzarote (19,6 MW) se extenderán paulatinamente al resto de infraestructuras clave del archipiélago. En concreto, las intervenciones abarcarán los grupos de Barranco de Tirajana (169,7 MW) y Jinámar (64,6 MW) en Gran Canaria, Granadilla (107,9 MW) en Tenerife y Los Guinchos (12,6 MW) en La Palma. En todas estas instalaciones se acometerá la sustitución integral de motores, rotores, sistemas de control y equipos auxiliares. Sobre este aspecto, Zapata concluyó que "nuestro objetivo final sigue siendo una Canarias más sostenible y menos dependiente de los fósiles, pero la transición ecológica debe hacerse con responsabilidad y rigor, garantizando que la red eléctrica sea sólida y moderna".

Una estrategia integral con redes, almacenamiento y más potencia limpia

Por último, la autorización de estos grupos de respaldo se enmarca en un plan global impulsado por la Consejería que combina actuaciones de emergencia con reformas estructurales. En este sentido, la estrategia autonómica contempla la convocatoria de nuevos concursos de generación, el refuerzo de las redes de distribución, la interconexión submarina entre islas como el enlace Tenerife-La Gomera y el fomento decisivo del almacenamiento mediante baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo como Salto de Chira o la proyectada en Güímar. Gracias a esta política transversal, en apenas tres años se han incorporado 232 MW de energía limpia (+24%), elevando la penetración renovable del 19,3% al 23%. En palabras finales del consejero, "más generación de respaldo, más renovables, mejores redes y más almacenamiento es la combinación que necesitamos para avanzar hacia un sistema cada vez más limpio y moderno".