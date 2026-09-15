Adeje pone en marcha la IX edición de la 'Tenerife Fashion Beach Costa Adeje'

El Cabildo y el Ayuntamiento de Adeje ponen en marcha la IX edición de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje. El evento, que se celebrará 21 al 26 de septiembre, reinventa sus orígenes con una apuesta por el diseño local y el compromiso con la sostenibilidad.

Con más de once firmas del sector especializado en baño junto a otras de complementos, fashion talks, casting de modelos, mercado de diseño y muchas más sorpresas regresa un año más la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje (TFBCA), la gran cita con la moda especializada en baño que celebrará su novena edición del 21 al 26 de septiembre en el sur de la Isla.

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje presentan el esperado evento de moda baño en la isla que, a las puertas de su décimo aniversario, apuesta en esta ocasión por reiventar sus orígenes bajo un amplio calendario de actividades que ponen el foco en el talento local y en el compromiso con la sostenibilidad. Al acto de presentación celebrado en el Salón Noble de la Corporación Insular, hoy (martes) han asistido el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina; la consejera insular de Turismo, Dimple Melwani; el consejero de Industria y vicepresidente del Recinto Ferial de Tenerife, Manuel Fernández; y la concejala de Destino Turístico y Sostenibilidad, Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Adeje, Patricia Paulsen.

La novena edición de la TFBCA contará este año con importantes novedades, entre ellas el adelanto de las fechas de celebración, cuyo broche de oro será el día 26 de septiembre con la gran pasarela por la que desfilarán once firmas especializadas en swimwear junto a otras marcas de complementos pertenecientes a diferentes programas insulares de apoyo a la industria textil, como Tenerife Moda, Gran Canaria Moda Cálida, Isla Bonita Moda, Lanzarote Moda y La Gomera Moda.

Esta edición, que en sus nueve años de actividad ha consolidado al sur de la Isla como epicentro de las tendencias del sector, busca potenciar el talento canario además de reforzar su compromiso con el medio ambiente y el retorno social, a través de la creación de empleo, el impulso a la formación y la aparición de nuevos sectores ligados a la moda.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que "la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje se ha consolidado como mucho más que una pasarela de moda: es una herramienta de promoción turística de primer nivel que proyecta al exterior la imagen de Tenerife como un destino moderno, creativo, sostenible y capaz de generar experiencias diferenciadas durante todo el año".

El consejero insular de Industria, Manuel Fernández, afirmó que "un año más, y ya son nueve ediciones, el Recinto Ferial de Tenerife ponemos el soporte técnico de este gran evento, apostando por el sector de la moda. Montaremos un graderío de 350 espectadores, también instalaremos la pasarela y el escenario con 450 metros cuadrados de moqueta blanca, zona para los medios de comunicación y demás. Un año más mostramos al mundo lo que se hace en Tenerife. Estamos a disposición de todos los sectores productivos de la isla".

Dimple Melwani, CEO de Turismo de Tenerife, señala que "la moda y el turismo comparten un mismo objetivo: proyectar la identidad y los valores de Tenerife. La Tenerife Fashion Beach Costa Adeje es una plataforma que nos permite mostrar el talento de la Isla y asociarlo a una imagen de destino creativo, innovador y sostenible".

La CEO de Turismo de Tenerife añade que "apostamos por seguir generando sinergias entre ambos sectores para diversificar nuestra oferta turística y abrir nuevas oportunidades de promoción internacional para el talento y las marcas de Tenerife"



El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, subrayó que "Costa Adeje se convierte en el gran punto de encuentro de la moda del archipiélago. Ver desfilar en un mismo escenario a las firmas de Tenerife Moda junto a las marcas de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y La Gomera demuestra que el talento canario camina unido. Detrás de cada colección hay historias de talleres locales que apuestan por la confección consciente, la economía circular y una moda sostenible que respeta nuestra identidad y nuestro entorno".

Programa del evento

El programa dará inicio el día 21 de septiembre con una novedosa acción, el primer Taller de Creación para quienes deseen emprender en la moda baño o ampliar sus conocimientos en el mundo textil. Impartido por dos firmas de Tenerife Moda, Waiola Wear y la de complementos Pendientera, el curso, de tres días de duración, abarcará patronaje, diseño responsable y sostenibilidad en la confección y se celebrará en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa Adeje.

El día 24 tendrá lugar el VIIII Foro de la Moda, en el que reconocidos influencers canarios debatirán sobre nuevas tendencias, inclusión y el impacto de las redes sociales en los hábitos de consumo. El rooftop del Hotel Mynd Adeje albergará, a las 18.30 horas, este encuentro con entrada gratuita, en el que el público podrá conocer de primera mano la moda desde otro punto de vista.

No obstante, una hora antes, tendrá lugar otra de las consolidadas acciones de la TFBCA: el Casting Fresh Face, en el que se brinda una oportunidad a aquellas personas que quieren emprender un futuro profesional en el mundo del modelaje. La Plaza de España de Adeje será el epicentro de esta actividad, un casting inclusivo que no busca profesionales de la pasarela, sino dar la posibilidad a quienes aspiran a serlo. Para ello, se contará con la visión de jóvenes modelos que emprendieron su carrera en ediciones anteriores del Fresh Face, quienes compartirán su experiencia con los participantes.

La vinculación de TFBCA con el mar es uno de los pilares del evento, por lo que un año más vuelve a sumarse al compromiso de cambiar el rumbo global de plástico. Con la presencia de Tenerife Moda Sostenible, el día 25, de 10.00 a 12.00 horas, tendrá lugar una de las acciones más destacadas de esta edición. Las playas del Duque y Torviscas serán el escenario de un recorrido centrado en retirar plásticos de un solo uso, acción acompañada del reparto de botellas reutilizables que se intercambiarán por entradas para asistir a la gran pasarela de diseñadores.

Esta acción pone el foco en un problema global y es que cada minuto se tira al mar el equivalente a dos camiones de basura llenos de plástico y cada año se convierten en contaminación marina hasta 34.000 millones de botellas de plástico. Los resultados son devastadores para los ecosistemas marinos y para animales como las tortugas, las aves o las ballenas.

Solo se ha reciclado el 9% de todos residuos plásticos generados hasta ahora. La mejor manera de evitar que las botellas de plástico contaminen el océano es reemplazarlas por botellas reutilizables y esta inciativa pretende no sólo una retirada puntual, sino que más de 6 influencers de las islas se sumen a este proposito para crear concienciación a través de las redes sociales.

Por último, el día 26 tendrá lugar el Market Place, donde los complementos y accesorios de playa serán los protagonistas de esta actividad matinal en el entorno comercial The Duke Shop, donde las firmas Laverny, Uniko, Salitre, Nanna, DLA, Vido, Marta Bilher, Princess Rio, Lorena Giannini, Tonono, Lava, Arena Negra y Fly Flyes podrán mostrar y vender sus productos al público. Por la noche será el turno de la gran Pasarela de Diseñadores, que tendrá lugar en la playa del Duque Norte y que convertirá a Costa Adeje en el epicentro de la moda baño de Europa.

La esperada pasarela acogerá las mejores propuestas de swimmwear para la próxima temporada en un escenario único con el océano Atlántico de telón de fondo. Un total de 11 firmas especializadas junto a otras de complementos desfilarán en un espectáculo junto a la playa que estará conducido por Emilia González y Roberto Herrera.

En esta edición, las firmas participantes serán, por Tenerife Moda, Arena Negra, Ananas Wear, Waiola, LAVA, Bea de la Rosa, The Knot Company y By Loleiro. Estarán representados por primera vez todos los programas insulares al mismo tiempo asistiendo por La Palma, la marca Shamelu; desde La Gomera, la enseña Machanga by Yess; por Gran Canaria la firma Lislo y por Lanzarote será Macaronesia.



Tenerife Fashion Beach Costa Adeje ha diseñado un calendario con un marcado acento en el retorno social promoviendo el talento local y el carácter identitario y cultural de la moda diseñada en Tenerife, poniendo además en el centro de todas sus acciones a la población local como eje para impulsar un evento que se ha consolidado en sus nueve ediciones como el evento de mayor proyección en la isla.

Binomio Moda y Turismo

La TFBCA es un evento que se ha consolidado como referente internacional de las últimas tendencias en baño, además de como punto de encuentro de expertos en la materia. Una plataforma única en toda Europa en la que no solo se impulsan las tendencias del sector, sino que sirve de promoción turística de la Isla en general, y Adeje en particular, bajo el binomio moda y turismo.

La Tenerife Fashion Beach Costa Adeje es una de las pocas pasarelas al aire libre que se celebra a las puertas del invierno y que, con una puesta de sol única como telón de fondo, sirve de escenario natural para que las marcas invitadas presenten sus nuevas colecciones para playa y piscina. El show se apoya en otras firmas especializadas en complementos y comprometidas con la moda y con la defensa de los océanos bajo la causa solidaria 'Plastic Free'. Un propósito sostenible que tiene como compromiso tejer un futuro más sostenible con la eliminación del plástico de un solo uso para reducir la contaminación de nuestros mares.