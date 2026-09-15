Andrés Palladino gana con «El instante inútil» el premio de novela de misterio de Las Palmas

El instante inútil, de Andrés Palladino, ha ganado el VII Premio Internacional de Novela de Misterio e Intriga de Las Palmas de Gran Canaria tras imponerse entre 186 obras presentadas a esta edición.

El jurado, presidido por Juan Carlos Méndez Guédez e integrado también por Agustina Suárez Rojas, Guadalupe Martín Santana, Santiago Gil García y Miguel Hernández Díaz, acordó conceder el galardón por unanimidad.

Entre los aspectos destacados de la novela, el jurado valoró su construcción narrativa y la forma en la que una investigación termina cuestionando qué puede considerarse real cuando intervienen las imágenes, los archivos y la memoria.

Una grabación que desencadena el misterio

La historia comienza cuando un montador audiovisual graba con su teléfono una escena en el parque del Retiro, en Madrid. Una adolescente conversa con un hombre mientras una mujer permanece dentro de un coche.

El hombre descubre que está siendo grabado e intenta arrebatarle el móvil. Durante el forcejeo, la joven consigue escapar.

Días después, al revisar las imágenes, el protagonista comienza a encontrar detalles que no recuerda haber visto y que parecen modificarse cada vez que reproduce la grabación.

La posible relación de la adolescente con Lucía Rojas, una menor desaparecida años atrás, lo conduce hacia otros casos, documentos contradictorios y materiales cuya procedencia resulta cada vez más difícil de determinar.

A partir de ahí, la investigación plantea dudas sobre qué parte de una imagen puede funcionar como prueba, cuánto depende de la memoria y hasta qué punto la propia observación modifica la percepción de lo ocurrido.

Será su primer libro publicado en España

Palladino considera que el premio supone un reconocimiento importante dentro de su trayectoria y permitirá que El instante inútil se convierta en su primer libro publicado en España.

El autor, afincado en Ciudad Real, ha escrito anteriormente El Gran Juego, El límite del silencio y El silencio del juego, con obras vinculadas a la intriga, la identidad, la memoria y las estructuras de poder.

La novela ganadora del certamen será presentada y llegará a bibliotecas y librerías en 2027, siguiendo el camino de las obras premiadas en las seis ediciones anteriores.

El Premio Internacional de Novela de Misterio e Intriga de Las Palmas de Gran Canaria nació en 2020 y alcanza este año su séptima edición, con El instante inútil como nueva obra ganadora.