Ángel Víctor Torres. Sin rivales, amarra su tercera candidatura a la Presidencia de Canarias por el PSOE

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha formalizado ante la Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias su aspiración de repetir por tercera vez como candidato a la presidencia del archipiélago en las elecciones de mayo de 2027. Lo hace bajo un férreo control orgánico en el que, según admite el propio dirigente, no se prevé la irrupción de aspirantes alternativos que disputen su liderazgo en el proceso de primarias. Torres vuelve a apostar por su figura como único timón del socialismo insular con la intención de revertir el resultado de 2023, cuando, a pesar de ser la lista más votada con cerca de 296.000 papeletas, su falta de holgura para armar mayorías parlamentarias lo desplazó del Ejecutivo en favor del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular.

El balance de gestión y la baza de la plataforma ministerial

En su argumentario de salida, Torres ha justificado su continuidad asegurando que "las cosas se deben y pueden hacer de otra manera", recurriendo a su anterior mandato al frente del Ejecutivo autonómico (2019-2023) para poner en valor la gestión de las crisis sanitarias y del volcán de La Palma. El ministro ha reivindicado logros como el convenio de carreteras, la gratuidad de la educación de cero a tres años o la transferencia de costas, apoyando su proyección electoral en la visibilidad que le otorga su cartera ministerial en Madrid. Desde esa posición, abandera compromisos legislativos como la reforma de la Ley de Extranjería o la promesa de un Decreto Canarias con más de 600 millones de euros en financiación que aún deberán superar el trámite parlamentario en el Congreso.

Doble función institucional y la apelación al bloque ideológico

Pese a compaginar su agenda estatal con la jefatura de la oposición insular, Torres defiende que la postura de su formación ha mantenido un tono constructivo, prometiendo para la próxima cita con las urnas "humildad y solución de problemas sin generar conflictos". No obstante, el candidato socialista no ha evitado recurrir al discurso de la polarización para cohesionar a las bases socialistas, advirtiendo de que la hipótesis de un Gobierno central de "ultraderecha" sería nefasta para las islas; una estrategia de alerta ideológica recurrente que busca afianzar el voto en un proceso interno donde la ausencia de rivales garantiza su nominación sin debate.