Antonio Acosta defiende ante la Justicia la legalidad del procedimiento en Cuna del Alma

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, compareció este lunes ante el Juzgado de Arona que investiga determinadas actuaciones vinculadas al proyecto Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. Acosta acudió a la sede judicial con la voluntad, según manifestó a los medios, de colaborar con la Justicia y explicar el procedimiento administrativo que desembocó en la autorización actualmente bajo investigación. A su salida mantuvo la misma posición y defendió que la tramitación se desarrolló conforme al procedimiento establecido.

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El responsable autonómico puso el acento en un elemento fundamental para entender su actuación: la resolución que llegó a su mesa contaba con una propuesta favorable elaborada por los servicios técnicos competentes. Acosta explicó que la Dirección General de Costas gestiona un volumen muy elevado de procedimientos, alrededor de 700 expedientes al año, y que corresponde precisamente a los técnicos analizar en profundidad cada uno de ellos antes de elevar las correspondientes propuestas de resolución. En este caso, según sostuvo tras prestar declaración, existía una propuesta positiva y procedió a firmarla dentro del funcionamiento ordinario de la Administración.

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Esta circunstancia ya había sido señalada por el propio Gobierno de Canarias cuando se conoció la citación judicial. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, explicó entonces que Acosta había firmado un documento que le había sido remitido desde los servicios técnicos de la Consejería con una valoración favorable. El Ejecutivo expresó además desde el primer momento su disposición a mantener la máxima transparencia y colaboración con los órganos judiciales.

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La secuencia administrativa conocida hasta ahora permite, además, introducir un matiz relevante. El expediente contó inicialmente con un informe contrario a las instalaciones planteadas, pero la promotora presentó alegaciones y posteriormente se produjo un nuevo pronunciamiento técnico. En enero de 2025, el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental formuló una propuesta favorable después de considerar superadas las objeciones anteriores. Fue esa propuesta positiva la que posteriormente recibió el aval de la Dirección General encabezada por Acosta.

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La investigación judicial se centra en la autorización para determinadas instalaciones vinculadas al proyecto turístico, entre ellas un restaurante y una piscina, dentro de terrenos afectados por la normativa de Costas. La causa trata ahora de determinar si esas actuaciones se ajustaban a las exigencias legales aplicables a la servidumbre de protección del litoral. La existencia de una investigación y la condición procesal de investigado no implican, en ningún caso, una declaración de culpabilidad, sino precisamente la posibilidad de que Acosta pueda ofrecer ante la Justicia su versión y las explicaciones correspondientes sobre su intervención en el procedimiento.

La comparecencia de este lunes permitió al director general trasladar directamente a la magistrada el funcionamiento del expediente y defender la regularidad de su actuación. Su posición, expresada también públicamente tras abandonar el juzgado, es clara: los órganos técnicos analizaron la documentación, existió una propuesta de resolución favorable y su actuación como director general consistió en firmar esa propuesta dentro de las competencias propias de su cargo. Acosta se mostró además confiado en que las diligencias permitan despejar las dudas existentes y que el asunto pueda resolverse cuanto antes.

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El procedimiento judicial continuará ahora su curso y será la Justicia la que determine finalmente si existió alguna irregularidad con relevancia penal. Hasta entonces, la declaración de Antonio Acosta deja sobre la mesa un dato esencial para valorar su actuación: la decisión que firmó no fue adoptada al margen de los servicios de la Administración, sino después de una tramitación administrativa que terminó con una propuesta técnica favorable. Una circunstancia que deberá ser ponderada dentro de una investigación en la que, como corresponde en un Estado de Derecho, prevalece la presunción de inocencia.