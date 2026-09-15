Barragán (CC) avala cautela del Supremo sobre 'ley de nietos' y voto exterior

El secretario de estrategia política y electoral de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha cerrado filas con la postura de cautela adoptada por el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central frente a las discrepancias jurídicas surgidas en torno al impacto electoral de la Ley de Memoria Democrática, más conocida como la "ley de nietos". Desde la formación nacionalista recalcan que esta decisión de los órganos judiciales debe ser interpretada de manera estrictamente provisional y acotada al ámbito del sufragio. En este sentido, Barragán aclara que la revisión en ningún caso implica revocar nacionalidades ya concedidas, invalidar pasaportes en vigor ni congelar la tramitación de los expedientes que se encuentran actualmente en curso.

Garantías normativas para la diáspora canaria en las urnas

Para Coalición Canaria, la preservación de la limpieza del censo electoral no responde a un intento de recortar derechos, sino a la necesidad de asegurar que cada nueva alta se ajuste rigurosamente al marco legal. El dirigente nacionalista insiste en que la prioridad debe ser garantizar que la totalidad de los votos emitidos desde el extranjero cuenten con las mismas garantías de idoneidad jurídica mientras la Justicia fija una interpretación definitiva. Barragán sostiene que la defensa incuestionable de los derechos de la población canaria residente en el exterior resulta plenamente compatible con el blindaje de la seguridad jurídica en cada cita con las urnas.

Trato individualizado y máximo respeto a las resoluciones judiciales

Asimismo, el responsable político de CC ha reclamado a las autoridades competentes una gestión que resulte rápida, transparente e individualizada. La formación exige que las medidas de suspensión del censo no se apliquen de forma generalizada ni automática, limitándolas exclusivamente a las personas especificadas en los autos judiciales y proporcionando información clara a cada afectado. Finalmente, Coalición Canaria apela a la prudencia y al respeto institucional hacia las decisiones de los tribunales, instando a mantener la máxima protección de las garantías ciudadanas hasta que exista una sentencia firme sobre el alcance de la norma.