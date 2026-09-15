Canarias busca frenar el absentismo laboral agilizando altas médicas

El absentismo laboral ahoga la economía de Canarias. Con una tasa del 9,4 por ciento, el archipiélago se sitúa como la segunda región española con mayor incidencia. Este escenario supone un sobrecoste de 5.000 millones de euros anuales para el tejido productivo isleño. El problema no radica únicamente en la salud de los trabajadores, sino en la incapacidad administrativa del sistema público para tramitar las altas a tiempo.

Las listas de espera del Servicio Canario de Salud (SCS) retienen a miles de empleados en sus domicilios meses después de superar sus dolencias. Ante esta sangría de productividad, el Gobierno de Canarias reunió por primera vez a empresarios, sindicatos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el SCS y las mutuas. El propósito es buscar una salida a un cuello de botella institucional que castiga a quienes sostienen el empleo en las islas.

Durante el encuentro se perfiló la creación de una unidad especializada para desatascar los trámites. Este equipo, pendiente de financiación estatal, asumirá inicialmente un 10 por ciento de las bajas bloqueadas. Su labor se centrará en trastornos musculoesqueléticos y problemas de psiquiatría menor, las causas más recurrentes. La medida volverá a evaluarse a finales de octubre para concretar su viabilidad económica y operativa.

Escepticismo ante la ineficiencia

Los generadores de riqueza reciben la propuesta con cautela. Desde la Confederación Canaria de Empresarios advierten que la nula coordinación entre Administraciones perpetúa la ineficiencia del sistema. La sensación es que queda un largo camino para aligerar la carga que la burocracia impone a la empresa privada. Los sindicatos comparten el pesimismo ante la lentitud de los acuerdos.

El debate refleja las carencias del monopolio sanitario. Mientras otras comunidades se adhieren a convenios nacionales para delegar procesos en las mutuas y acortar plazos, Canarias rechaza esta alternativa. El Ejecutivo autonómico alega discrepancias competenciales, mientras las mutuas reconocen una grave falta de recursos para asumir el volumen de pacientes derivados.

El absentismo público, un lastre silenciado

La reunión dejó una advertencia nítida desde el sector turístico. La patronal hotelera valoró los tímidos pasos para aliviar al sector privado, pero señaló una realidad que el poder político prefiere ignorar. El absentismo en la Administración Pública supera con creces las cifras de las empresas.

Este fenómeno consolida una estructura estatal disfuncional que penaliza al ciudadano. La ineficiencia pública se retroalimenta. Un sistema de salud colapsado frena la actividad económica, mientras la propia Administración soporta tasas de ausencia que llevarían a la quiebra a cualquier negocio. Resolver el problema exige voluntad para reformar un modelo que, hoy por hoy, lastra la competitividad de toda Canarias.