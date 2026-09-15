Canarias explora alianzas con Toei para hacer crecer su industria de animación

La delegación canaria desplazada a Japón ha centrado la segunda jornada de su misión en Toei, uno de los grandes grupos históricos del audiovisual japonés, con una visita y reuniones de trabajo en sus estudios de Kioto y en el Toei Kyoto Studio Park. El objetivo es conocer su modelo de producción y explorar posibles vías de colaboración con una industria de animación que ha ganado peso en Canarias durante la última década.

La agenda contó también con la participación de Motoaki Adachi, presidente de Shrewd Sekkei, compañía tecnológica de Kioto especializada, entre otros ámbitos, en soluciones 3D y digitalización para la industria audiovisual.

El grupo japonés integra diferentes actividades vinculadas a la creación, producción y explotación de contenidos. Su presencia internacional en la animación se desarrolla especialmente a través de Toei Animation, responsable de franquicias como Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon, Saint Seiya o Digimon.

La visita no se ha traducido, por ahora, en ningún acuerdo anunciado. La misión busca conocer el funcionamiento de este modelo y abrir contactos que permitan a las empresas canarias ganar presencia en mercados internacionales.

35 millones de facturación y 1.500 empleos

La animación supera actualmente los 35 millones de euros anuales de facturación en Canarias y generó alrededor de 1.500 empleos directos en 2024. Las Islas concentran cerca del 8% del empleo nacional de esta actividad y se sitúan como la tercera comunidad autónoma española con mayor ocupación en el sector.

En Tenerife, la animación representó durante ese mismo año el 32% de toda la inversión audiovisual, con alrededor de 19 millones de euros.

Estas cifras se enmarcan en el crecimiento general del audiovisual canario. En 2025 se contabilizaron 180 producciones, un 17% más que el año anterior, que dejaron 432 millones de euros de ingresos directos en las Islas. Si se incluye la actividad publicitaria, el impacto económico ascendió a 440 millones.

La actividad audiovisual generó además unas 20.000 contrataciones directas durante 2025, incluyendo las vinculadas a publicidad. Entre las producciones contabilizadas, sin incluir este último apartado, figuraron 67 largometrajes de ficción, 36 documentales, 29 series y 23 proyectos de animación.

De Pocoyó a Arcane

La expansión de esta actividad ya ha situado a empresas y profesionales establecidos en Canarias en proyectos para compañías como Disney, Netflix, Amazon, Nickelodeon y Warner Bros.

Desde Tenerife se ha desarrollado parte de la animación y la iluminación de Miraculous: Ladybug, mientras que Gran Canaria participó en buena parte de la cuarta temporada de Pocoyó y en la animación de Cleo & Cuquín. También se produjo íntegramente en Santa Cruz de Tenerife la serie Tara Duncan para Disney.

Las capacidades tecnológicas instaladas en el Archipiélago llegaron igualmente a la segunda temporada de Arcane, que utilizó tecnología y platós de producción virtual disponibles en Canarias. A ello se suman producciones como Mariposas negras, ganadora del Goya al mejor largometraje de animación, y SuperKlaus, nominada a estos premios.

El crecimiento se extiende también a etapas posteriores de la producción. Durante 2025, al menos 16 películas o series realizaron procesos de postproducción en Canarias, dentro de la estrategia para ampliar la actividad más allá de la captación de rodajes.

La misión continuará este miércoles con su fase empresarial en el Spain Game Matsuri, en Chiba, donde participarán empresas y entidades de la delegación canaria antes de la presencia del Archipiélago, por tercer año consecutivo, en el Tokyo Game Show.