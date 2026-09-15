Canarias mantendrá la ayuda en Venezuela hasta 2027 tras la devastación por los seísmos de junio

El presidente del Hogar Canario Venezolano en Caracas, José Ramón Arbelo, ha mantenido una reunión institucional en Santa Cruz de Tenerife con el titular del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo. Durante el encuentro, se analizó la crítica situación que atraviesa la comunidad isleña en el país latinoamericano tras los devastadores terremotos registrados el pasado junio. Arbelo hizo un llamamiento directo para mantener la solidaridad con la región, recordando que la catástrofe golpeó a una población que ya padecía serias dificultades económicas y sociales.

Atención sanitaria y necesidades básicas en las zonas afectadas

Las organizaciones insulares sobre el terreno mantienen operativos diversos centros de recepción en áreas fuertemente impactadas como La Guaira. En estos puntos se distribuyen prendas de vestir, suministros básicos y atención médica de urgencia. Sin embargo, los representantes de la colectividad advierten de que las prioridades han ido cambiando con el paso de las semanas. En este momento, la demanda más urgente se concentra en la provisión regular de productos farmacéuticos y tratamientos específicos para niños y personas mayores, mientras continúan las evaluaciones técnicas sobre los inmuebles con fallos en su estructura.

Garantía presupuestaria y apoyo continuado con horizonte en 2027

Por su parte, el director general de Emigración del Gobierno insular, José Téllez, confirmó que la asistencia económica y sanitaria continuará canalizándose de forma directa a través de las entidades canarias locales. Téllez remarcó el compromiso del Ejecutivo con la población residente en el exterior y adelantó que la Consejería ya se encuentra planificando las partidas presupuestarias que darán continuidad a la reconstrucción y la asistencia humanitaria durante los próximos años, asegurando la cobertura institucional hasta 2027.