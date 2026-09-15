Clavijo afirma que hay "golpes de calor y lipotimias" por las elevadas temperaturas en los colegios de Canarias

Las altas temperaturas alcanzadas este lunes en algunos puntos de Canarias han obligado a interrumpir las clases presenciales en las islas de Fuerteventura y en diferentes zonas de Gran Canaria.

El Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional, ha resaltado que se han dado diferentes "golpes de calor y lipotimias" en los centros escolares del archipiélago.

Clavijo ha destacado que el objetivo principal de las medidas es poner "siempre por encima la seguridad de los menores y los estudiantes".

Altas temperaturas máximas para estos días en las islas

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este martes, las islas alcanzan temperaturas máximas de 30 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 35 grados en Santa Cruz de Tenerife. La agencia meteorológica anuncia avisos de nivel naranja por temperaturas máximas en la vertiente sur de Gran Canaria y en Fuerteventura y de nivel amarillo en el resto de islas. Además, la calima será más significativa en las islas centrales.

Para este miércoles, 16 de septiembre, la Aemet remarca los avisos de nivel amarillo por temperaturas máximas en las islas orientales, Tenerife y La Gomera. Las temperaturas bajarán, pero se mantendrá el calor con 33 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y 27 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Ese día, aún se alcanzarán los 34 ºC en el sur y sureste de estas islas, sur y este de Tenerife y medianías del sur de La Gomera. Tampoco se descarta en el caso de El Hierro.

Clases online por las altas temperaturas

El Gobierno de Canarias ha anunciado oficialmente la interrupción de las clases presenciales por la alerta de altas temperaturas en las islas de Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria. Las clases pasarán a modalidad online, este martes, en las enseñanzas en las que sea posible, ha anunciado.

Por islas, concretamente, en Gran Canaria, la suspensión afecta a los centros educativos de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo; y en Fuerteventura, en toda la isla.

Medidas en el resto de Canarias

En el caso del resto de Canarias se recomienda seguir las medidas preventivas previstas en el Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, y los centros podrán solicitar medidas extraordinarias como la salida anticipada o la modificación de horarios y actividades, han añadido desde el gobierno canario.

En las Islas Canarias se contempla ampliar los descansos para la hidratación, utilizar adecuadamente los sistemas de ventilación, mantener las persianas bajadas cuando exista incidencia directa del sol, así como facilitar información y recomendaciones a la comunidad educativa.

En el caso de la salida anticipada del alumnado menor de edad, esta tendrá carácter opcional, no podrá realizarse antes de las 12.00 horas y deberá contar con la autorización de sus representantes legales. El alumnado que permanezca en el centro será atendido de acuerdo con su jornada lectiva, mientras que los servicios de comedor y transporte mantendrán sus horarios habituales.

Las medidas para las siguientes jornadas se comunicarán atendiendo a la evolución de las temperaturas y a las indicaciones de los órganos competentes.