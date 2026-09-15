Clavijo exige a Sánchez una Conferencia de Presidentes por crisis migratoria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado en una entrevista concedida a Las Mañanas de Radio Nacional que a España le "está faltando" articular una verdadera respuesta como país ante la magnitud del fenómeno migratorio. A raíz de los recientes acontecimientos vividos en Ceuta, el líder autonómico ha considerado imprescindible la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes para evaluar la situación real, coordinar los recursos y comprobar "de verdad quién está comprometido con el país". En este sentido, Clavijo ha remarcado que "enarbolar la bandera o hacer concentraciones está perfecto, pero la solidaridad se demuestra con actuaciones", instando a dejar a un lado las disputas partidistas para dar pasos efectivos.

El presidente canario ha insistido en que la gestión de esta crisis no puede recaer de forma aislada sobre los territorios frontera, ya que las comunidades carecen de las competencias y capacidades operativas necesarias. Clavijo ha señalado directamente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recordando que la protección de las fronteras y la política migratoria son competencias exclusivas del Estado. A su juicio, ni el Ejecutivo central, ni la oposición ni los distintos grupos políticos están actuando en estos momentos a la altura de las circunstancias, por lo que resulta inaplazable que la Moncloa tome las riendas de la situación.

El espejo de Ceuta, las cifras de 2024 y la realidad de la frontera

Durante su intervención, el titular del Ejecutivo canario ha puesto en valor la figura del presidente de Ceuta, Juan Vivas, de quien ha asegurado que "está sufriendo lo que no está escrito" sin buscar la confrontación política. Clavijo ha recordado el respaldo activo que Vivas brindó a Canarias durante las negociaciones para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería sobre la acogida de menores migrantes, participando en las reuniones con el Gobierno central, el Partido Popular y las fuerzas parlamentarias.

Aunque Clavijo ha reconocido que la situación actual en el archipiélago es mejor que la registrada en 2024, año en el que se alcanzó la cifra récord de 47.000 llegadas a las islas, ha marcado diferencias geográficas entre ambos territorios. Ha señalado que en Canarias la barrera es el mar, un trayecto "más peligroso que tristemente obliga a lamentar muchos más fallecidos", mientras que en Ceuta la presión se concentra sobre la frontera terrestre. No obstante, ha subrayado que los acontecimientos del enclave norteafricano deben servir para concienciar a toda la sociedad española sobre un fenómeno del que Canarias, Ceuta y Melilla llevan avisando desde hace más de 32 años.

Fallo del modelo europeo y la brecha con África

En el plano internacional, Clavijo ha vuelto a cuestionar la efectividad del Pacto Migratorio y de Asilo de la Unión Europea. Según el presidente insular, el diseño de la normativa comunitaria ha generado un "efecto acumulativo" negativo en los territorios fronterizos al pretender retener allí a las personas migrantes y complicar de forma burocrática los procedimientos de triaje y reconocimiento. Asimismo, ha afirmado que la pretensión de implantar centros de retención fuera de la Unión Europea para que las regiones de entrada contengan la presión "no es la solución", ya que las personas seguirán buscando oportunidades mientras persista la brecha de riqueza entre África y Europa.

Para concluir, Clavijo ha apelado a abordar las causas estructurales del fenómeno, señalando la sequía, la inestabilidad política, las dictaduras y la falta de expectativas como los detonantes que impulsan la migración. El presidente canario ha abogado por "plantearse en serio" una cooperación internacional con el continente africano desde una perspectiva renovada, advirtiendo de que, si no se regula el flujo con realismo, no se terminarán de respetar ni los derechos de las poblaciones fronterizas ni los de las propias personas migrantes.