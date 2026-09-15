Coalición Canaria pide a Europa acciones económicas reales frente al caos migratorio en las islas

La maquinaria burocrática de Bruselas cambia el paso. La Comisión Europea diseña un nuevo marco estratégico para las regiones ultraperiféricas. El texto oficial abandona el lamento por la distancia. Europa constata el valor económico y geopolítico de territorios como Canarias. El papel dibuja un futuro prometedor. Sin embargo, las promesas políticas exigen respaldo contable. Coalición Canaria avala el giro argumental, pero reclama certidumbre financiera. Las declaraciones de intenciones no pagan infraestructuras ni mejoran la competitividad de las empresas isleñas.

Presupuestos frente a promesas

El Partido Demócrata Europeo intenta aterrizar este entusiasmo institucional. El objetivo pasa por asegurar partidas identificables en el próximo marco financiero plurianual. El archipiélago exige que sus particularidades impregnen todas las políticas de la Unión, en defensa del artículo 349. La dependencia de los fondos de cohesión frena el desarrollo. Canarias reclama protagonismo en la toma de decisiones. Un estatus diferenciado carece de sentido sin recursos específicos que compensen los sobrecostes de la insularidad. La economía real necesita certezas, no discursos parlamentarios.

La estrategia comunitaria choca con la crudeza del día a día. El acceso a una vivienda asfixia el bolsillo de las familias canarias. Las islas enfrentan una demanda insaciable frente a un suelo limitado. La rigidez normativa y la escasez de oferta disparan los precios. Ante el colapso del mercado, los nacionalistas piden a la Unión Europea un trato excepcional. CC plantea restringir la compra de inmuebles a los no residentes. Una propuesta que tensiona los principios de libre mercado, pero que evidencia la desesperación ante un crecimiento demográfico que satura el tejido urbano.

Fronteras y responsabilidad

El reto migratorio completa la lista de urgencias. Canarias actúa como muro de contención de la frontera sur europea. Las islas encaran una llegada constante de inmigrantes. La Administración autonómica asume una carga que excede sus competencias. La gestión de las fronteras exteriores conforma una obligación ineludible de los Estados miembros. Bruselas no puede mirar hacia otro lado mientras los servicios públicos insulares bordean el colapso. La responsabilidad europea debe materializarse en infraestructuras y medios, no en comunicados de prensa.

Las regiones ultraperiféricas albergan a cinco millones de ciudadanos. Un capital humano que demanda herramientas para competir en igualdad de condiciones. Canarias ofrece una plataforma comercial de primer orden. Convertir esta ubicación en un motor de prosperidad exige desterrar la burocracia. Europa debe elegir entre mantener estos territorios como zonas subsidiadas o potenciar su capacidad de generar riqueza. La nueva estrategia marca el camino. Los presupuestos dictarán la sentencia.