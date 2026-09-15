El Comisionado de Transparencia de Canarias reclama un presupuesto de 1,66 millones para 2027

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias contará en 2027 con más recursos para afrontar el aumento de su actividad y reforzar su capacidad de respuesta. Su responsable, Noelia García, ha presentado este martes a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, el proyecto de presupuesto del organismo para el próximo ejercicio, que asciende a 1.661.000 euros.

Las cuentas suponen un incremento de 330.000 euros respecto al presupuesto del año anterior y permitirán al Comisionado reforzar su estructura, incorporar personal y actualizar las herramientas tecnológicas con las que desarrolla su trabajo.

La ampliación de medios responde, según ha explicado García, a la necesidad de hacer frente a un contexto de "demanda creciente" por parte de los ciudadanos. El organismo también pretende avanzar en la aplicación y seguimiento de su Plan Estratégico.

Más personal y nuevas herramientas

El refuerzo de la plantilla es una de las principales prioridades de las cuentas para 2027. El objetivo es aumentar la capacidad del Comisionado para atender y tramitar los asuntos que llegan al organismo y adaptarse a una actividad cada vez mayor.

A la ampliación de medios humanos se suma la renovación de los sistemas informáticos. La institución prevé mejorar tanto sus aplicaciones como sus equipos con el propósito de agilizar los procedimientos y hacer más eficiente su funcionamiento.

"Lo más destacable en nuestras peticiones presupuestarias para 2027 es el incremento de medios humanos, las mejoras en los aplicativos informáticos y el seguimiento del Plan Estratégico del Comisionado", señaló Noelia García durante su comparecencia.

La responsable del organismo defendió que estas mejoras permitirán al Comisionado seguir cumpliendo sus funciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en Canarias.

El incremento presupuestario cuenta además con el respaldo unánime de los grupos políticos del Parlamento. La Comisión de Gobernación ya puso de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos del organismo durante la sesión celebrada el pasado 17 de julio, en la que García presentó las conclusiones del Informe Anual correspondiente a 2025.

Las nuevas cuentas tendrán un coste reducido en relación con el conjunto de la población del Archipiélago. Según los datos facilitados por la institución, los 1,66 millones de euros previstos para 2027 equivalen a un gasto medio de 74 céntimos por habitante al año.