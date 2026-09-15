El odio al turismo en Canarias esconde un negocio que enaltece al terrorismo guanche

El archipiélago canario sufre desde la izquierda una campaña sistemática de acoso contra su principal motor económico. Bajo eslóganes aparentemente ecologistas, se han multiplicado las protestas en las calles para frenar la llegada de visitantes. Sin embargo, tras el mediático rechazo al turismo asoma una red donde convergen la extrema izquierda, la turismofobia y una peligrosa nostalgia por el terrorismo separatista de los años setenta que ejerció el Mpaiac.

La prueba documental está en internet. La tienda online Bejeque Urbano ha quedado expuesta como un foco de radicalidad política. Este portal comercializa prendas de vestir que sobrepasan la mera protesta social para adentrarse en el enaltecimiento de las Fuerzas Armadas Guanches (FAG), el antiguo brazo armado del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac).

Apología del terrorismo a 25 euros

El catálogo no deja lugar a interpretaciones. Una de sus camisetas, bautizada como "Aitiden guanche", se vende por 25 euros. El diseño estampa un timple canario cuyo mástil muta en el cañón y el cargador de un fusil de asalto. Junto al dibujo, las letras rotulan el nombre de la organización terrorista.

La marca intenta justificar el diseño en sus redes sociales como un homenaje a un grupo musical independentista de los 70. En otra de las imágenes promocionales, un individuo oculta su rostro con un pasamontañas fucsia al estilo de la kale borroka. Luce una prenda blanca con una grúa tachada y mensajes de rechazo explícito a los nuevos residentes. Este artículo, a 10 euros, sirve para financiar a los sectores más extremistas de las islas.

Conexión con el acoso en el sur de Tenerife

La gravedad de la situación reside en la vinculación directa de este negocio con los movimientos que paralizan obras y hostigan a los visitantes. Los mismos perfiles que ensalzan la estética armada comparten las convocatorias de plataformas radicales como el Tagoror Permanente.

Recientemente, utilizaron sus canales para instigar una concentración frente a los Juzgados de Arona. El objetivo era presionar durante la declaración del director general de Costas y exigir la paralización de las obras de Cuna del Alma en el Puertito de Adeje. La frontera entre el falso ecologismo y el enaltecimiento de la violencia queda, de este modo, completamente desdibujada.

La sangre olvidada de Los Rodeos

Conviene recordar quiénes fueron las FAG y el Mpaiac. Liderado por Antonio Cubillo, este entramado operó durante la Transición con el objetivo de instaurar un régimen socialista. Para lograrlo, recurrieron a la colocación de explosivos en hoteles y centros comerciales, e implantaron la extorsión sistemática a empresarios mediante el impuesto revolucionario.

Su acción de mayor impacto tuvo lugar en 1977. Una bomba en el Aeropuerto de Las Palmas obligó a desviar el tráfico aéreo hacia Los Rodeos, en Tenerife. La saturación de las pistas provocó horas después el choque de dos aviones, dejando 583 muertos. Fue la mayor tragedia de la aviación comercial. Un año después, el artificiero de la Policía Rafael Valdenebros falleció al intentar desactivar otra bomba en La Laguna.

Hoy, sectores minoritarios intentan resucitar este legado en las islas. Atacan al turismo porque saben que la prosperidad y el empleo son los mayores enemigos de su discurso rupturista. La comercialización impune de productos que homenajean la violencia exige una respuesta frente a quienes pretenden disfrazar el odio bajo una falsa bandera de activismo medioambiental.