El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha respaldado la autorización administrativa del proyecto Salto de Chira, la gran apuesta de Gran Canaria para almacenar energía renovable y dar estabilidad al sistema eléctrico de la isla.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha desestimado el recurso presentado por Turcón-Ecologistas en Acción contra la autorización y la declaración de utilidad pública de la central hidroeléctrica de bombeo, cuya autorización fue concedida en 2021 a Red Eléctrica.

La resolución, fechada en julio y hecha pública este lunes, supone un nuevo respaldo judicial a una infraestructura considerada estratégica para avanzar en la integración de las energías renovables en Gran Canaria.

Una batería de 200 megavatios para Gran Canaria

Salto de Chira tendrá una potencia de 200 megavatios y aprovechará las presas ya existentes de Chira y Soria. El sistema permitirá almacenar energía y utilizarla cuando sea necesaria, una de las principales dificultades de un modelo eléctrico basado cada vez más en fuentes renovables.

La central de bombeo utilizará el agua entre ambos embalses para generar electricidad cuando aumente la demanda y permitirá aprovechar los excedentes de generación renovable para el almacenamiento. De esta forma, el proyecto está llamado a desempeñar un papel clave para reducir la dependencia de fuentes convencionales y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico de la isla.

Red Eléctrica recibió en 2021 la autorización administrativa para ejecutar el proyecto, con una inversión que supera los 400 millones de euros.

El TSJC rechaza las objeciones ambientales

El recurso de Turcón cuestionaba principalmente la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida para el proyecto y sostenía que no se habían valorado adecuadamente las afecciones sobre los valores naturales de la zona.

El tribunal considera, sin embargo, que la evaluación ambiental fue extensa y analizó las posibles afecciones sobre el medio marino, la atmósfera, el suelo, el agua, la vegetación, la fauna, los hábitats, el paisaje y el patrimonio cultural, además de los efectos sobre espacios protegidos y la Red Natura 2000.

La Sala también señala que la organización ecologista aportó numerosos documentos para respaldar sus alegaciones, pero considera que no fueron suficientes para desacreditar técnicamente las conclusiones de la evaluación ambiental. En particular, el tribunal echa en falta una prueba pericial que contradijera de forma precisa los resultados de la Declaración de Impacto Ambiental.

La DIA (Declaración de Impacto Ambiental), además, estableció 14 condiciones ambientales y creó una comisión técnica de seguimiento con representación del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y Red Eléctrica para controlar las afecciones durante la ejecución y funcionamiento de la infraestructura.

Con esta sentencia, el proyecto supera uno de sus principales obstáculos judiciales y mantiene su papel como una de las infraestructuras fundamentales para la transición energética de Gran Canaria.