Evacuado en helicóptero tras la colisión entre un coche y un camión en Gran Canaria

Un varón ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Doctor Negrín después de producirse la colisión entre un coche y un camión en el municipio de La Aldea (Gran Canaria).

El accidente se produjo a las 17.28 horas de este lunes, en la autopista GC-2, dentro del segundo túnel con dirección a La Aldea.

El hombre de 41 años, tras ser excarcelado por los Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, tuvo que ser trasladado al centro hospitalario por los diversos traumatismos de carácter moderado que presentaba.

Hasta la zona del incidente se enviaron un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. Además, agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron el atestado.