Herido moderado en un accidente entre un coche y una moto en Tenerife

Un hombre resultó herido, en la tarde de este lunes, en la colisión entre un coche y una moto en la autopista TF-1, en el kilómetro 60 en dirección norte, a su paso por el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, el varón, de 30 años, presentaba un traumatismo de carácter moderado y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

Hasta el lugar del incidente se trasladaron efectivos del Servicio de Carreteras que señalizaron el accidente y despejaron la vía, además de agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado.