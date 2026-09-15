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Canarias

Herido moderado en un accidente entre un coche y una moto en Tenerife

El accidentado, de 30 años, tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital del Sur, según ha informado el CECOES

Redacción Tenerife
El accidentado, de 30 años, tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital del Sur, según ha informado el CECOES
Asistencia médica telefónica del SUC | Servicio de Urgencias Canario

Un hombre resultó herido, en la tarde de este lunes, en la colisión entre un coche y una moto en la autopista TF-1, en el kilómetro 60 en dirección norte, a su paso por el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife.

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Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, el varón, de 30 años, presentaba un traumatismo de carácter moderado y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

Hasta el lugar del incidente se trasladaron efectivos del Servicio de Carreteras que señalizaron el accidente y despejaron la vía, además de agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado.

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