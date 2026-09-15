La hermana de Claudia Tacoronte tras su asesinato: "Vivimos en una sociedad enferma"

La noticia del asesinato de la joven grancanaria, Claudia Tacoronte, en el Estado de Los Morelos, en el centro de México, ha conmocionado al archipiélago.

Durante la mañana de este martes, la hermana de Claudia, mediante un mensaje en redes sociales, ha dedicado unas palabras de indignación tras lo sucedido. "Creo que esto no puede quedar así", ha reivindicado, añadiendo que no deben normalizarse este tipo de asesinatos hacia las mujeres. "¿De verdad hay que normalizar que en menos de un mes se asesine a dos mujeres y no se haga nada?".

La hermana de Claudia ha dejado claro su posición respecto a la injusticia social a la que se enfrentan las mujeres en México. "Me parece increíble, no sé por dónde empezar, no sé qué decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma", ha subrayado.

La hermana de la joven critica que nadie informara a la familia ni a su hermana del peligro que conllevaba residir en esa zona de México, pues ella estaba de intercambio en el país con la Universidad de Granada, en la que estudiaba Educación Infantil. "¿Cómo vas a mandar a una mujer dónde hace una semana han matado a dos chicas más?, ha relatado casi entre lágrimas.

La joven realiza una petición frente a la cámara pidiendo que la investigación se lleve a cabo de manera adecuada y comprometida. "Espero que de verdad investiguen bien el caso, que encuentren a ese tío, no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien", ha comentado.

Cabe destacar que, después de lo ocurrido, la Universidad de Granada (UGR) ha suspendido los intercambios de estudiantes pendientes con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El asesinato se investiga como un ‘feminicidio’

La joven estudiante, de 21 años, que llevaba realizando un intercambio universitario en el estado mexicano desde el 17 de agosto, fue agredida con un arma blanca, el pasado sábado, cerca de la Casa de Cultura de Cuautla, a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Después de las primeras informaciones, la investigación del asesinato apunta ahora a un caso de feminicidio, ya que se conoce que otras tres estudiantes, vinculadas a la universidad mexicana, murieron violentamente durante los primeros meses de 2026. Los diversos casos de asesinato de otras jóvenes, Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, ya se conocían en la zona, y ahora el de Claudia, siguen poniendo en el punto de mira la inseguridad que viven las mujeres en el Estado y en el país latinoamericano.

El Gobierno de Canarias intenta contactar con la familia

El Gobierno de Canarias ha informado a los medios de comunicación que "trata de contactar" con los familiares de Claudia Tacoronte para gestionar la ayuda necesaria derivada de la situación.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su consternación por el asesinato asegurando que "ante esta fatalidad no hay palabras que consuelen pero sirven, al menos, para mostrar cariño y apoyo a su familia y a sus seres más queridos", en su cuenta de X.

Este martes José Téllez Ledesma, director general de Emigración del Ejecutivo regional, ha transmitido el apoyo del Gobierno regional a una situación "lamentable" en la que se busca "prestar todo el apoyo" a la familia.

"Estamos localizando y tratando de contacta con los familiares (de la víctima), y sobre todo con las autoridades del consulado y de la embajada de España en México, que son los competentes en esta materia y los que tienen que prestar el apoyo inicial", ha señalado Téllez.

El director general de Emigración ha señalado que el Ejecutivo ha contactado además con la Fundación +34, que presta apoyo a españoles en situación de desamparo en el extranjero, con el objetivo de facilitar las gestiones y apoyos necesarios tras el suceso.

Desde el Gobierno de España, concretamente, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, también se ha dedicado unas palabras en apoyo a la investigación. "Queremos llegar al fondo de esto", ha comentado a la prensa, dejando claro que las autoridades "estaban en contacto" con la familia de la joven.