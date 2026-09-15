La Laguna se vuelca con el Cristo en una jornada marcada por la tradición y las calles abarrotadas

San Cristóbal de La Laguna volvió a vivir este lunes una de las jornadas más señaladas de su calendario. El día grande de las Fiestas del Santísimo Cristo llevó a miles de personas al casco histórico de la ciudad para acompañar una celebración marcada por la tradición, la solemnidad y el regreso de la imagen del Cristo a su Real Santuario.

Desde primera hora, los repiques a gloria anunciaron el comienzo de una jornada especialmente esperada. Las calles del centro histórico fueron llenándose de vecinos y visitantes dispuestos a seguir de cerca cada uno de los actos, pese a las altas temperaturas registradas durante la jornada.

La mañana estuvo marcada por la tradicional procesión cívico-militar del Pendón Real, que partió desde las Casas Consistoriales en dirección a la Catedral. La ceremonia contó con una amplia representación institucional, entre ellos el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ejerció como representante oficial de la Casa Real, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Tras la celebración de la solemne eucaristía, llegó uno de los momentos centrales del día: el regreso del Cristo desde la Catedral hasta su Santuario. La imagen recorrió las calles del centro histórico acompañada por la escolta militar y ante la mirada de un público que se concentró a lo largo del recorrido.

La jornada transcurrió con normalidad y sin incidencias, en una celebración que volvió a poner de manifiesto el peso que esta festividad mantiene en La Laguna. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el arraigo de una celebración que se remonta a 1604 y que, año tras año, reúne a miles de personas en torno a una de las principales tradiciones de la ciudad.

Una tradición que llena La Laguna

El Ayuntamiento hizo un balance positivo de los festejos y destacó la elevada afluencia registrada durante las últimas semanas. La plaza del Cristo, uno de los principales puntos de encuentro de la programación, ha registrado varios llenos durante las celebraciones.

Los actos del día grande continuaron durante la tarde con la eucaristía de comienzo del octavario en la Catedral. Posteriormente, el Cristo volvió a recorrer las calles de la zona centro antes de regresar a la plaza del Cristo, donde se celebraron los tradicionales fuegos del Risco.

Con esta jornada, La Laguna volvió a convertir su casco histórico en el escenario de una celebración que combina devoción, historia y tradición y que cada 14 de septiembre marca una de las fechas más importantes del calendario de la ciudad.