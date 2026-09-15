La Laja ensaya rescates con helicóptero en un simulacro de Cruz Roja y Salvamento Marítimo

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, acogió este lunes un simulacro de salvamento acuático para poner a prueba la respuesta ante emergencias en el litoral de la capital.

En el ejercicio participaron efectivos de Cruz Roja Española, la embarcación semirrígida L.S. Motala y el helicóptero Helimer 205 de Salvamento Marítimo.

Búsqueda y evacuación aérea de víctimas

Durante el entrenamiento se ensayaron los protocolos de búsqueda y localización de personas en apuros y la activación del Plan de Emergencias por parte de la jefatura de playa.

Los equipos practicaron también maniobras de izado y evacuación aérea de supuestas víctimas, además de la atención a personas accidentadas en zonas de rompiente y rocas.

El simulacro sirvió para comprobar la coordinación entre los diferentes recursos y las pautas de respuesta rápida previstas en el Plan de Seguridad del litoral de Las Palmas de Gran Canaria.

Este tipo de ejercicios se realiza de forma periódica para preparar la actuación conjunta de los servicios de salvamento ante una emergencia real en las playas de la ciudad.