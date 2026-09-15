La Policía Local investiga a cinco personas por tres hurtos en comercios de Mogán

La Policía Local de Mogán investiga a cinco personas por su presunta participación en tres hurtos cometidos durante agosto en establecimientos comerciales del municipio.

La primera actuación tuvo lugar el 1 de agosto en Arguineguín, después de que los agentes recibieran un aviso por un supuesto hurto en una floristería. Un hombre y una mujer fueron localizados cuando abandonaban la zona tras ser sorprendidos por el responsable del establecimiento. Al hombre se le intervino de forma preventiva un cuchillo de grandes dimensiones.

El segundo caso se produjo el 28 de agosto en Anfi del Mar, donde una patrulla acudió a un establecimiento de alimentación por la sustracción de varias bebidas alcohólicas.

Los agentes identificaron a un hombre que había sido retenido por el personal de seguridad y recuperaron entre sus pertenencias varios documentos y efectos personales pertenecientes a una mujer que había denunciado previamente el robo de su bolso en las inmediaciones.

La tercera intervención tuvo lugar el 31 de agosto en Puerto Rico, después de que la Policía Local fuera alertada de que dos hombres habían sustraído productos de una zona comercial.

Ambos fueron localizados con una bolsa que contenía numerosos artículos procedentes de dos establecimientos de alimentación. La mercancía fue recuperada y devuelta a los comercios.