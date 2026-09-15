Las Salinas de Fuencaliente desafían al tiempo y mantienen viva la producción artesanal de sal en La Palma

Hay lugares en Canarias que parecen formar parte del paisaje desde siempre. Las Salinas de Fuencaliente son uno de ellos. Casi seis décadas después de su puesta en marcha, siguen produciendo sal marina de forma artesanal y continúan en manos de la tercera generación de la familia que inició esta actividad.

Las salinas comenzaron a construirse en 1967 y empezaron a producir cuatro años después. Desde entonces, el agua del mar, el sol y el viento han marcado el ritmo de un trabajo que apenas ha cambiado con el paso del tiempo.

Hoy son las únicas salinas activas de La Palma y producen entre 500 y 600 toneladas de sal marina y flor de sal al año. Detrás de esas cifras hay un proceso artesanal que comienza con la entrada del agua del mar y continúa por los distintos depósitos hasta llegar a los cristalizadores, donde la sal termina de formarse.

Mantener esta actividad durante casi 60 años no ha sido sencillo. Las salinas han tenido que convivir incluso con dos de las erupciones volcánicas que han marcado la historia reciente de La Palma.

La primera llegó en 1971, prácticamente cuando comenzaba la producción. La erupción del Teneguía cubrió las instalaciones de ceniza y obligó a paralizar la actividad durante 1972.

Medio siglo después, el volcán volvió a ponerlas a prueba. En 2021, la erupción del Tajogaite cubrió de ceniza las salinas cuando se encontraban en plena zafra y provocó la pérdida de parte de la producción.

Pero las salinas volvieron a ponerse en marcha. Y lo hicieron manteniendo una forma de trabajar que ha pasado de padres a hijos.

De la sal al turismo y la gastronomía

La familia también ha buscado nuevas formas de mantener viva la actividad. En 2013 abrió el restaurante El Jardín de la Sal y las propias instalaciones comenzaron a recibir visitantes interesados en conocer cómo se produce este producto y el paisaje que lo rodea.

La apuesta por el turismo y la gastronomía ha permitido complementar la producción y acercar al visitante a un oficio que, para muchos, resulta desconocido.

También han ido apareciendo nuevas variedades de sal y flor de sal, con elaboraciones que incorporan productos como vino, mojo, pimienta rosa, chocolate o aceituna negra.

La sal sigue siendo el centro de todo, pero alrededor de ella se ha construido una actividad que permite conocer mejor una parte de la historia y del paisaje del sur de La Palma.

Una tradición que pasa de generación en generación

Las Salinas de Fuencaliente continúan siendo un negocio familiar. Tres generaciones han trabajado en ellas y han ido transmitiendo unos conocimientos que difícilmente pueden aprenderse solo sobre el papel.

Para poner en marcha la explotación se tomó como referencia el modelo de las salinas de Lanzarote, aunque después tuvo que adaptarse a las características del sur de La Palma.

Ahora, casi 60 años después, el mismo sol que ayudó a poner en marcha las primeras cosechas sigue siendo una pieza fundamental del proceso.

En 2026, Salinas Marinas de Fuencaliente ha recibido además una ayuda para instalar señalética que permita divulgar los valores naturales, culturales y etnográficos del espacio, además de mejorar el sistema de riego.

Las salinas han sobrevivido a volcanes, cambios y al paso de las generaciones. Y mientras el agua del Atlántico siga entrando en sus depósitos y el sol haga su trabajo, Fuencaliente seguirá teniendo una pequeña parte de su historia convertida en sal.