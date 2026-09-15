Lola Padrón pide 5,3 millones para la Diputación del Común de Canarias de cara a 2027

La Diputación del Común quiere reforzar su capacidad para atender a los ciudadanos ante el incremento de las quejas relacionadas con la Administración. Su titular, Lola Padrón, se reunirá este miércoles con la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, para plantear las principales líneas del presupuesto de la institución para 2027, que asciende a 5.342.237 euros.

La institución defiende que esta cantidad supone un coste reducido para las arcas autonómicas. Tomando como referencia una población de unos 2,26 millones de habitantes en Canarias, el presupuesto representa alrededor de 2,37 euros por residente al año, menos de 20 céntimos al mes.

Pero más allá de las cifras, el objetivo de la propuesta es reforzar la atención a unos ciudadanos que cada vez se encuentran con más dificultades a la hora de relacionarse con las administraciones públicas. El aumento de las quejas por los problemas burocráticos se ha convertido en uno de los principales retos a los que pretende responder la Diputación del Común.

Más personal y menos burocracia

Padrón, acompañada por el secretario general de la institución, Lázaro Brito, trasladará al Parlamento la necesidad de reforzar progresivamente una plantilla que, según la Diputación del Común, lleva años congelada.

La falta de personal limita la capacidad de respuesta de la institución precisamente cuando aumenta la demanda de ciudadanos que acuden a ella en busca de ayuda frente a los problemas que encuentran con las administraciones.

El presupuesto contempla también la actualización de las herramientas de trabajo y la adaptación a las nuevas tecnologías. Otro de los pilares será el impulso de la mediación como vía para tratar de resolver de forma más rápida los conflictos entre los ciudadanos y la Administración, evitando que determinados procedimientos se prolonguen durante meses.

La institución pretende además reforzar su colaboración con entidades sociales que conocen de primera mano las dificultades a las que se enfrentan distintos colectivos. Para ello, prevé impulsar nuevos convenios durante 2027 con el objetivo de mejorar la orientación y el acompañamiento a las personas que necesitan reclamar ante la Administración.

"Queremos una Diputación del Común que no espere únicamente a que los problemas lleguen, sino que sea capaz de acercarse a ellos, escuchar a quienes los conocen de primera mano y acompañar a la ciudadanía en su relación con unas administraciones que, en demasiadas ocasiones, son precisamente el origen de sus dificultades", afirmó Lola Padrón.

Vivienda y discapacidad

Entre las áreas que recibirán una atención especial se encuentran el acceso a la vivienda y la discapacidad, dos ámbitos en los que se concentran buena parte de las reclamaciones que llegan a la institución.

La Diputación del Común plantea en este sentido que las administraciones eliminen las barreras que dificultan el acceso a derechos y ofrezcan respuestas más eficaces a los ciudadanos, especialmente cuando la propia burocracia termina convirtiéndose en un obstáculo.

El presupuesto para 2027 incluye además los recursos necesarios para desarrollar la obra prevista en La Palma, así como la celebración de encuentros y espacios de cooperación con otras defensorías, tanto nacionales como internacionales, para compartir experiencias en la defensa de los derechos de los ciudadanos.