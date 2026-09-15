Los aeropuertos de Canarias alcanzan los 36,3 millones de pasajeros hasta agosto

Los aeropuertos canarios mantienen el pulso turístico en 2026. Las ocho instalaciones de Aena en el Archipiélago cerraron los primeros ocho meses del año con 36,3 millones de pasajeros, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en el mismo periodo de 2025, con un descenso de apenas el 0,2%.

Entre enero y agosto, 36,1 millones de viajeros utilizaron vuelos comerciales. De ellos, 15,08 millones correspondieron a conexiones nacionales, que crecieron un 0,6%, mientras que los vuelos internacionales movieron 21,08 millones de pasajeros, un 0,5% menos que un año antes.

El número de operaciones, sin embargo, aumentó. Los aeropuertos de las islas gestionaron 324.581 despegues y aterrizajes, un 0,9% más que entre enero y agosto de 2025. El transporte de mercancías se situó en 20.359 toneladas, un 4,3% menos.

Agosto mantiene el crecimiento

El comportamiento del mes de agosto fue más positivo. Los ocho aeropuertos canarios recibieron 4,76 millones de pasajeros, un 0,8% más que en agosto del año pasado. De ellos, 4,75 millones viajaron en vuelos comerciales.

El tráfico nacional aportó 2,21 millones de pasajeros, un 1,2% más, mientras que las conexiones internacionales superaron los 2,54 millones, con un crecimiento del 1,1%.

Durante el mes, además, las instalaciones aeroportuarias del Archipiélago registraron 41.702 operaciones y movieron 2.341 toneladas de mercancías.

Gran Canaria lidera y La Palma registra el mayor crecimiento

Por aeropuertos, Gran Canaria fue el que más pasajeros movió en agosto, con 1,33 millones, un 3,1% más que en el mismo mes de 2025.

Le siguió Tenerife Sur, con 1.064.586 pasajeros, aunque en este caso registró un descenso del 4,2%.

El aeropuerto César Manrique-Lanzarote alcanzó los 830.015 pasajeros, un 0,5% más, mientras que Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna llegó a 699.814, con un crecimiento del 2,4%. Fuerteventura cerró el mes con 640.687 pasajeros, un 1,9% más.

Entre los aeropuertos de las islas no capitalinas destacó especialmente La Palma, que registró el mayor crecimiento porcentual de toda la red canaria, con 148.857 pasajeros y un aumento del 7,2%.

También crecieron El Hierro, con 35.158 pasajeros y un 3,1% más, y La Gomera, que alcanzó los 14.714 viajeros, un 3% más.