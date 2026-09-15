Miguel Palomo, candidato del Partido Libertario a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en 2027

El Partido Libertario (P-LIB) ha lanzado oficialmente su carrera hacia las elecciones municipales de mayo de 2027 con la confirmación de Miguel Palomo como candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Bajo el lema principal "Santa Cruz, sin trabas", la formación política busca capitalizar el descontento ciudadano ante lo que denuncian como una auténtica paradoja económica en la capital: un Ayuntamiento que arrastra presupuestos históricos, mientras las persianas de los negocios siguen bajando y el mercado de la vivienda no para de encarecerse.

Miguel Palomo, de 34 años de edad, aporta un perfil civil alejado de las viejas estructuras políticas. Nacido y residente en Santa Cruz de Tenerife, es graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de La Laguna. Profesionalmente, ejerce como profesor de Educación Secundaria en un instituto público de la isla. Su salto a la primera línea política municipal surge, según sus propias palabras, de su voluntad férrea de cuestionar el actual statu quo chicharrero.

Según expone en su campaña, su objetivo es evaluar cada decisión del Consistorio bajo una premisa estricta y sencilla: analizar si la medida soluciona realmente el problema de los ciudadanos o si, por el contrario, simplemente traslada el elevado coste económico a los actuales contribuyentes y a las futuras generaciones. Esta visión crítica con el intervencionismo es la base ineludible de todo su programa electoral.

Cuatro pilares hacia el mercado

La hoja de ruta de Palomo se estructura en cuatro ejes fundamentales orientados a la desregulación. En primer lugar, defiende la efectividad: un Consistorio que se limite a hacer bien las pocas cosas que le tocan. En segundo lugar, aborda la vivienda, proponiendo liberar suelo y eliminar obstáculos a la construcción. El tercer punto se centra en las oportunidades, exigiendo una reducción drástica de las trabas burocráticas para abrir negocios. Por último, aboga por lograr familias que prosperen mediante una posición fiscal singular.

El partido defiende abiertamente que la sociedad civil y el libre mercado resuelven los problemas de forma más eficiente que la gestión municipal pura. La candidatura se presentará ante los vecinos este próximo miércoles 30 de septiembre, entre las 18:30 y las 19:30 horas, en el Hotel Colón Rambla (calle Viera y Clavijo, 49), en un acto público que contará con la participación presencial de Jorge Martín, actual secretario general del Partido Libertario.

Análisis objetivo de la candidatura

La irrupción de Miguel Palomo representa un intento estratégico del Partido Libertario por hacerse un hueco en el complejo tablero municipal. Su discurso posee fortalezas innegables: conecta directamente con el malestar real de autónomos, pequeños emprendedores y ciudadanos comunes ante la inflación, la grave crisis habitacional y la asfixiante burocracia administrativa. Es un mensaje nítido que podría atraer a un nicho de votantes liberales profundamente desencantados con las opciones políticas tradicionales.

Sin embargo, los retos a los que se enfrenta la candidatura son enormes. Al ser el P-LIB una fuerza política extraparlamentaria, carece de la maquinaria electoral, el presupuesto y la visibilidad mediática de los grandes partidos de masas. El principal desafío de Miguel Palomo de aquí a 2027 será conseguir que su rotundo mensaje de "menos intervención y más libertad" logre permear en los barrios populares y consiga superar la estricta barrera de votos necesaria para irrumpir finalmente en el Pleno del Ayuntamiento.